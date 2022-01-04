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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الجيش-الروسي-يقدم-أدوية-علاجية-وهدايا-للأطفال-المصابين-بالسرطان-في-سوريا-1054951053.html
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
قدّم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، بالتعاون مع جمعية "دار" الروسية، اليوم، مساعدات تتضمن أدوية وهدايا للأطفال الذين يتلقّون العلاج في قسمي الأطفال العام... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T20:53+0000
2022-01-04T20:53+0000
العالم العربي
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ممثل مركز التنسيق الروسي، العقيد فلاديمير مازاروف، بيّن في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الهدف من وراء هذه المساعدات هو المساهمة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان، ورفع معنوياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ما يسرع في شفائهم، وذلك انطلاقاً من أن الأطفال في أي بلد هم أضعف فئة في المجتمع، وتحتاج للرعاية والاهتمام.وأشار مازاروف إلى تقديم أكثر من طنين ونصف الطن من المعدات الطبية والأدوية والهدايا للأطفال الموجودين في قسمي الأطفال العام وسرطان الأطفال في مشفى تشرين الجامعي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأطباء في المشفى رغم الحصار المفروض على سوريا.بدوره، نوّه رئيس قسم الأطفال في مشفى تشرين الجامعي الدكتور عدي عيسى بأهمية الأدوية المقدمة من الجانب الروسي، والتي من شأنها تحسين نوعية العلاج وإنذار المرض لدى كل مريض في المشفى، مشيراً إلى أن العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير سلباً على نوعية حياة المرضى وإنذار المرض.وإذ بيّن عيسى أن الجانب الروسي قدّم كمية كبيرة من الأدوية التي تضمنت صادات حيوية، مضادات اختلاج، معقّمات، مطهّرات، غونات، فإنه أكد أهمية هذه الأدوية في قسم معالجة الأطفال.كما أشار عيسى إلى تقديم الجانب الروسي أيضاً هدايا للأطفال تتضمن قطعا من الحلوى، ألعابا، دمى، يستمتع الأطفال في اللعب بها خلال وجودهم في المشفى، وتزرع البسمة على وجوههم وتمنحهم شعوراً بالسعادة، الأمر الذي وصفه عيسى بأنه دعم معنوي كبير للأطفال يساعد على شفائهم بسرعة أكبر.من جهتها، قالت الطبيبة حلا سعيد المقيمة في قسم أورام الأطفال في المشفى: أصبحنا في الفترة الأخيرة نعاني جداً لتأمين الادوية اللازمة لعلاج الأطفال في قسم الأورام، وذلك بسبب الحصار على سوريا.وأضافت سعيد: المساعدات التي تلقيناها من الأصدقاء الروس غاية في الأهمية لأنها ستساعد على علاج الأطفال بوصفها تتعلق بمتطلبات الأطفال في قسم الأورام وأدوية تساعد في توفير العلاج وتخفيف عبء التكاليف الباهظة لبعض الأصناف الدوائية.وكان نائب وزير الدفاع الروسي العماد أول غيناديي جيدكو، وقائد تجميع القوات الروسية العاملة في سورية، زارا ضمن وفد وزاري وبرلماني روسي، دار أيتام في اللاذقية نهاية العام الماضي، ووزّع أعضاء الوفد الهدايا لـ 40 طفلا وطفلة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
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العالم العربي

الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا

20:53 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
قدّم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، بالتعاون مع جمعية "دار" الروسية، اليوم، مساعدات تتضمن أدوية وهدايا للأطفال الذين يتلقّون العلاج في قسمي الأطفال العام وسرطان الأطفال في مشفى تشرين الجامعي بمحافظة اللاذقية السورية.
ممثل مركز التنسيق الروسي، العقيد فلاديمير مازاروف، بيّن في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الهدف من وراء هذه المساعدات هو المساهمة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان، ورفع معنوياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ما يسرع في شفائهم، وذلك انطلاقاً من أن الأطفال في أي بلد هم أضعف فئة في المجتمع، وتحتاج للرعاية والاهتمام.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
وأشار مازاروف إلى تقديم أكثر من طنين ونصف الطن من المعدات الطبية والأدوية والهدايا للأطفال الموجودين في قسمي الأطفال العام وسرطان الأطفال في مشفى تشرين الجامعي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأطباء في المشفى رغم الحصار المفروض على سوريا.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
بدوره، نوّه رئيس قسم الأطفال في مشفى تشرين الجامعي الدكتور عدي عيسى بأهمية الأدوية المقدمة من الجانب الروسي، والتي من شأنها تحسين نوعية العلاج وإنذار المرض لدى كل مريض في المشفى، مشيراً إلى أن العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير سلباً على نوعية حياة المرضى وإنذار المرض.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/2
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
2/2
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
وإذ بيّن عيسى أن الجانب الروسي قدّم كمية كبيرة من الأدوية التي تضمنت صادات حيوية، مضادات اختلاج، معقّمات، مطهّرات، غونات، فإنه أكد أهمية هذه الأدوية في قسم معالجة الأطفال.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
كما أشار عيسى إلى تقديم الجانب الروسي أيضاً هدايا للأطفال تتضمن قطعا من الحلوى، ألعابا، دمى، يستمتع الأطفال في اللعب بها خلال وجودهم في المشفى، وتزرع البسمة على وجوههم وتمنحهم شعوراً بالسعادة، الأمر الذي وصفه عيسى بأنه دعم معنوي كبير للأطفال يساعد على شفائهم بسرعة أكبر.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
من جهتها، قالت الطبيبة حلا سعيد المقيمة في قسم أورام الأطفال في المشفى: أصبحنا في الفترة الأخيرة نعاني جداً لتأمين الادوية اللازمة لعلاج الأطفال في قسم الأورام، وذلك بسبب الحصار على سوريا.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/1
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
وأضافت سعيد: المساعدات التي تلقيناها من الأصدقاء الروس غاية في الأهمية لأنها ستساعد على علاج الأطفال بوصفها تتعلق بمتطلبات الأطفال في قسم الأورام وأدوية تساعد في توفير العلاج وتخفيف عبء التكاليف الباهظة لبعض الأصناف الدوائية.
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
© Sputnik . Munther Saeedالجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
1/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
2/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
3/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
4/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
5/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
6/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
7/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
8/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
9/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
10/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
11/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
12/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
13/13
© Sputnik . Munther Saeed
الجيش الروسي يقدم أدوية علاجية وهدايا للأطفال المصابين بالسرطان في سوريا
وكان نائب وزير الدفاع الروسي العماد أول غيناديي جيدكو، وقائد تجميع القوات الروسية العاملة في سورية، زارا ضمن وفد وزاري وبرلماني روسي، دار أيتام في اللاذقية نهاية العام الماضي، ووزّع أعضاء الوفد الهدايا لـ 40 طفلا وطفلة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
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