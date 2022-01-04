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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-إسرائيل-أي-حماقة-ضدنا-ستسرع-زوالكم-1054916359.html
الحرس الثوري الإيراني يرد على إسرائيل: أي حماقة ضدنا ستسرع زوالكم
الحرس الثوري الإيراني يرد على إسرائيل: أي حماقة ضدنا ستسرع زوالكم
رد الحرس الثوري الإيراني، مجددا على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، محذرا من أن "أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية ستسرّع زوال الكيان الصهيوني". 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:27+0000
2022-01-04T06:27+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال نائب قائد قوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، إن "تلك الحماقات تصدر من قبل المسؤولين الصهاينة، عندما يتوقف العقل عن عمله"، مؤكدا أن إسرائيل "لا تتجرأ على المضي نحو هذه المغامرة الطائشة".وأضاف أن "التهديدات الإسرائيلية لا تتعدى كونها دعائية لتحقيق منافع داخلية، خصوصا أنها تمر بحالة انقسام وتشرذم في الداخل"، مؤكدا أن "الأمة الاسلامية تنتظر على أحر من الجمر أن يرتكب الكيان الصهيوني مثل هذه الحماقة".وحول اعتراف إسرائيل بدوره في تنفيذ اغتيال قاسم سليماني، قال العميد فدوي : "هذا الاعتراف ليس جديدًا، لأننا ننظر إلى جبهة الباطل والجور التي يقودها الشيطان الأكبر أمريكا على أنها جبهة واحدة موجهة ضدنا" مؤكدا أن أي عمل ينفذ ضد إيران لن تنعم بعده أمريكا في أي بقعة من بقاع الأرض بالأمن والسلام.وكان نائب قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي أعلن أمس الاثنين، قدرة المقاومة على تدمير القواعد الجوية الصهيونية في الساعات الأولى للمعركة، قائلا: إن "القوات البرية لمحور المقاومة أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف".وحذر نقدي من أنه "إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك"، مؤكدا أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف رضا نقدي: "لقد قدمنا ​​الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد الحاج قاسم سليماني في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل".من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-إذا-تحركت-هذه-القوات-لا-يبقى-أي-أثر-لإسرائيل-1054910352.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني يرد على إسرائيل: أي حماقة ضدنا ستسرع زوالكم

06:27 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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رد الحرس الثوري الإيراني، مجددا على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، محذرا من أن "أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية ستسرّع زوال الكيان الصهيوني".
وقال نائب قائد قوات الحرس الثوري العميد علي فدوي، في مقابلة مع موقع العهد الإخباري، إن "تلك الحماقات تصدر من قبل المسؤولين الصهاينة، عندما يتوقف العقل عن عمله"، مؤكدا أن إسرائيل "لا تتجرأ على المضي نحو هذه المغامرة الطائشة".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
الحرس الثوري الإيراني يحذر: إذا تحركت هذه القوات لن يبقى أي أثر لإسرائيل
أمس, 20:07 GMT
وأضاف أن "التهديدات الإسرائيلية لا تتعدى كونها دعائية لتحقيق منافع داخلية، خصوصا أنها تمر بحالة انقسام وتشرذم في الداخل"، مؤكدا أن "الأمة الاسلامية تنتظر على أحر من الجمر أن يرتكب الكيان الصهيوني مثل هذه الحماقة".
وقال إنه "بذلك سيسرّع من الوعد الإلهي الذي ينتظر الجميع تحققه ألا وهو زوال هذا الكيان الغاصب من الخريطة".
وحول اعتراف إسرائيل بدوره في تنفيذ اغتيال قاسم سليماني، قال العميد فدوي : "هذا الاعتراف ليس جديدًا، لأننا ننظر إلى جبهة الباطل والجور التي يقودها الشيطان الأكبر أمريكا على أنها جبهة واحدة موجهة ضدنا" مؤكدا أن أي عمل ينفذ ضد إيران لن تنعم بعده أمريكا في أي بقعة من بقاع الأرض بالأمن والسلام.
وكان نائب قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية في إيران العميد محمد رضا نقدي أعلن أمس الاثنين، قدرة المقاومة على تدمير القواعد الجوية الصهيونية في الساعات الأولى للمعركة، قائلا: إن "القوات البرية لمحور المقاومة أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي بأضعاف".
وحذر نقدي من أنه "إذا تحركت هذه القوات، لا يبقى أثر لإسرائيل وسوف ترون ذلك"، مؤكدا أنهم سيدمرون القواعد الجوية للجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من المعركة، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف رضا نقدي: "لقد قدمنا ​​الكثير من الشهداء للإسلام حتى الآن، ولكن الموجة التي أحدثها استشهاد الحاج قاسم سليماني في بلادنا والعالم الإسلامي لم يسبق لها مثيل".
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.
وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.
وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".
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