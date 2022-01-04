https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحكم-بسجن-الفنان-المصري-أحمد-فلوكس-عامين-1054942872.html

الحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس عامين

الحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس عامين

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأييدا لحكم الحبس عامين للفنان ‏المصري، أحمد فلوكس، في قضية اتهامه بسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة،... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T16:55+0000

2022-01-04T16:55+0000

2022-01-04T16:55+0000

مجتمع

منوعات

أخبار الفنانين في مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/68/1043856827_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_1661b3a3a267a9f2dc04f4c503fb2623.jpg

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادي بحبس فلوكس لمدة عامين ودفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ200 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف ياسمين عزت، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.وكانت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، ياسمين عزت، أقامت دعوى ضد أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.وكان دفاع ياسمين عزت أكد في وقت سابق أن أحمد فلوكس الفنان اعتاد مطاردة موكلته، وهددها بايذاءها، لدرجة أنه صدم سيارتها خلال مطاردته لها، وهو ما دفع المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير وتهديد بالإيذاء ضده، بحسب بواية "أخبار اليوم" المصرية.وأوضح محامي ياسمين عزت أنها رفعت دعوى قضائية ضده بعد واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن بـ"الكومباوند" الذي تسكن فيه موكلته، وأن سبب اعتدائه على أفراد الأمن هو رفضها محاولاته المستميتة للوصول إلى منزلها، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وأشار المحامي إلى أن "أحمد فلوكس يحب ياسمين عزت ويطاردها ويفرض نفسه عليها، ويجري وراها بالعربية ويصدمها، ثم يظهر في لقاءات تلفزيونية يقول فيها إنه يتعرض لأعمال سحرية من امرأة".وعاد أحمد فلوكس إلى طليقته وأم ابنه، بعد طلاقه من الفنانة المصرية، هنا شيحة.

https://arabic.sputniknews.com/20210711/أحمد-فلوكس-يعلق-مجددا-على-تصريحاته-بشأن-زواجة-15-مرة-فيديو-1049538059.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر