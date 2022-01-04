الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية و13 نائبا ينسحبون

وحسب صحيفة القبس الكويتية فقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب وقت أداء الحكومة لليمين الدستورية.ووصل عدد النواب المنسحبين إلى 13 نائبا، حسب الأسماء التي نشرتها "القبس".وكان من ضمن بنود جلسة اليوم، مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وكذلك برنامج عمل الحكومة الكويتية من 2020 حتى 2024.وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدةوفي 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.