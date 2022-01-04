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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الحكومة-الكويتية-تؤدي-اليمين-الدستورية-و13-نائبا-ينسحبون-1054917442.html
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية و13 نائبا ينسحبون
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية و13 نائبا ينسحبون
أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة صباح الخالد اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة الكويتي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:53+0000
2022-01-04T06:53+0000
أخبار الكويت
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وحسب صحيفة القبس الكويتية فقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب وقت أداء الحكومة لليمين الدستورية.ووصل عدد النواب المنسحبين إلى 13 نائبا، حسب الأسماء التي نشرتها "القبس".وكان من ضمن بنود جلسة اليوم، مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وكذلك برنامج عمل الحكومة الكويتية من 2020 حتى 2024.وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدةوفي 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
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أخبار الكويت

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية و13 نائبا ينسحبون

06:53 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة صباح الخالد اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة الكويتي.
وحسب صحيفة القبس الكويتية فقد افتتح الجلسة رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب وقت أداء الحكومة لليمين الدستورية.
ووصل عدد النواب المنسحبين إلى 13 نائبا، حسب الأسماء التي نشرتها "القبس".
وكان من ضمن بنود جلسة اليوم، مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وكذلك برنامج عمل الحكومة الكويتية من 2020 حتى 2024.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.
وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة
وفي 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.
والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
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