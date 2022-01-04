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الخارجية الروسية: موسكو لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى
أعلن مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، أن روسيا لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى وهي منفتحة على التعاون مع دول القارة... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T08:36+0000
2022-01-04T08:36+0000
روسيا
مالي
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وجاءت تصريحات تكاتشينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نحن لا نرى أفريقيا ساحة للمواجهة بين روسيا وأي جهة آخرى، بل نعتبرها قارة، حيث نتعاون مع أصدقائنا وشركائنا الأفارقة، كما أننا منفتحون على التعاون مع جميع المهتمين، مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى ".وتابع تكاتشينكو قائلا:" لدى الكثير مصالحه الاقتصادية والسياسية الخاصة، والتي لا تتوافق دائمًا مع مصالح الآخرين"، مضيفا " لكننا نعتقد أن المنافسة الصحية يمكن أن تأتي بالنفع، الأهم أن تكون صحية ومتحضرة، نهجنا المبدئي هو التركيز على التعاون وليس المواجهة".كما اعتبر تكاتشينكو أن انتقادات فرنسا للتعاون المحتمل من جانب السلطات المالية مع شركة أمنية روسية خاصة ليست بناءة، بل هي رد فعل على شيء غير موجود بعد.وقال المسؤول الروسي: "نعتقد أن النقد يجب أن يكون موضوعيا ومستندا إلى حقائق أو أدلة موثوقة، وهنا يبدو لنا أن رد الفعل الفرنسي على التعاون المحتمل بين السلطات المالية والشركات الخاصة الروسية التي تقدم خدمات أمنية مبالغ فيه، لأنه رد فعل على شيء غير موجود حتى الآن".
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روسيا, مالي

الخارجية الروسية: موسكو لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى

08:36 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، أن روسيا لا تعتبر أفريقيا ساحة مواجهة مع دول أخرى وهي منفتحة على التعاون مع دول القارة والصين والاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات تكاتشينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نحن لا نرى أفريقيا ساحة للمواجهة بين روسيا وأي جهة آخرى، بل نعتبرها قارة، حيث نتعاون مع أصدقائنا وشركائنا الأفارقة، كما أننا منفتحون على التعاون مع جميع المهتمين، مع الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى ".

وتابع تكاتشينكو قائلا:" لدى الكثير مصالحه الاقتصادية والسياسية الخاصة، والتي لا تتوافق دائمًا مع مصالح الآخرين"، مضيفا " لكننا نعتقد أن المنافسة الصحية يمكن أن تأتي بالنفع، الأهم أن تكون صحية ومتحضرة، نهجنا المبدئي هو التركيز على التعاون وليس المواجهة".
كما اعتبر تكاتشينكو أن انتقادات فرنسا للتعاون المحتمل من جانب السلطات المالية مع شركة أمنية روسية خاصة ليست بناءة، بل هي رد فعل على شيء غير موجود بعد.

وقال المسؤول الروسي: "نعتقد أن النقد يجب أن يكون موضوعيا ومستندا إلى حقائق أو أدلة موثوقة، وهنا يبدو لنا أن رد الفعل الفرنسي على التعاون المحتمل بين السلطات المالية والشركات الخاصة الروسية التي تقدم خدمات أمنية مبالغ فيه، لأنه رد فعل على شيء غير موجود حتى الآن".
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