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الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات
الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن العام الجاري سيكون عام انفتاحات إقليمية جديدة، مؤكدا أنه سيشهد خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات الخارجية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:25+0000
2022-01-04T19:28+0000
تركيا
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ونقلت وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن أن بلاده لن تترك يدا ممدودة لها معلقة في الهواء.وأوضح قالن أن الحكومة التركية تخطو خطوتين تجاه كل من يخطو خطوة ودية تجاه أنقرة.وأكد حرص أنقرة على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، والإقدام على خطوات تطبيع جديدة.واعتبر أن التقارب الأخير في العلاقات التركية مع مصر والإمارات العربية المتحدة يأتي من هذا المنطلق، موضحا أنه يمكن أن يتبع ذلك خطوات أخرى.واعتبر قالن أن هذه الخطوات تساعد في دعم المصالح القومية لبلاده ورؤيتها الإقليمية والسلم العالمي.ومؤخرا شرعت تركيا وأرمينيا في خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث تم تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين.
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تركيا, مصر

الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات

19:25 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 19:28 GMT 04.01.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن العام الجاري سيكون عام انفتاحات إقليمية جديدة، مؤكدا أنه سيشهد خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات الخارجية.
ونقلت وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن أن بلاده لن تترك يدا ممدودة لها معلقة في الهواء.
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وأوضح قالن أن الحكومة التركية تخطو خطوتين تجاه كل من يخطو خطوة ودية تجاه أنقرة.
وأكد حرص أنقرة على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، والإقدام على خطوات تطبيع جديدة.
واعتبر أن التقارب الأخير في العلاقات التركية مع مصر والإمارات العربية المتحدة يأتي من هذا المنطلق، موضحا أنه يمكن أن يتبع ذلك خطوات أخرى.
واعتبر قالن أن هذه الخطوات تساعد في دعم المصالح القومية لبلاده ورؤيتها الإقليمية والسلم العالمي.
ومؤخرا شرعت تركيا وأرمينيا في خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث تم تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين.
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