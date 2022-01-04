تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الرئاسة-التركية-تكشف-سبب-التقارب-مع-مصر-والإمارات--1054947232.html
الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات
الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن العام الجاري سيكون عام انفتاحات إقليمية جديدة، مؤكدا أنه سيشهد خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات الخارجية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:25+0000
2022-01-04T19:25+0000
2022-01-04T19:28+0000
تركيا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_e0abc89febcc237eda18365739e288f0.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن أن بلاده لن تترك يدا ممدودة لها معلقة في الهواء.وأوضح قالن أن الحكومة التركية تخطو خطوتين تجاه كل من يخطو خطوة ودية تجاه أنقرة.وأكد حرص أنقرة على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، والإقدام على خطوات تطبيع جديدة.واعتبر أن التقارب الأخير في العلاقات التركية مع مصر والإمارات العربية المتحدة يأتي من هذا المنطلق، موضحا أنه يمكن أن يتبع ذلك خطوات أخرى.واعتبر قالن أن هذه الخطوات تساعد في دعم المصالح القومية لبلاده ورؤيتها الإقليمية والسلم العالمي.ومؤخرا شرعت تركيا وأرمينيا في خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث تم تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/وزير-الإمارات-عرضت-إنشاء-طريق-للنقل-البري-مع-تركيا-عبر-العراق-بدلا-من-إيران--1054795418.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d86910bf8bb47cae8ab718bc0b54cf83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تركيا, مصر
الرئاسة التركية تكشف سبب التقارب مع مصر والإمارات 19:25 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 19:28 GMT 04.01.2022)
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن العام الجاري سيكون عام انفتاحات إقليمية جديدة، مؤكدا أنه سيشهد خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات الخارجية.
ونقلت
وكالة "الأناضول"
اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرئاسي إبراهيم قالن أن بلاده لن تترك يدا ممدودة لها معلقة في الهواء.
31 ديسمبر 2021, 13:06 GMT
وأوضح قالن أن الحكومة التركية تخطو خطوتين تجاه كل من يخطو خطوة ودية تجاه أنقرة.
وأكد حرص أنقرة على تجاوز الأزمات والتوترات المرحلية، والإقدام على خطوات تطبيع جديدة.
واعتبر أن التقارب الأخير في
العلاقات التركية مع مصر
والإمارات العربية المتحدة يأتي من هذا المنطلق، موضحا أنه يمكن أن يتبع ذلك خطوات أخرى.
واعتبر قالن أن هذه الخطوات تساعد في دعم المصالح القومية لبلاده ورؤيتها الإقليمية والسلم العالمي.
ومؤخرا شرعت تركيا وأرمينيا في خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث تم تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين.