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الرئيس الكازاخستاني يحذر من الانصياع للاستفزازات وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الغاز
الرئيس الكازاخستاني يحذر من الانصياع للاستفزازات وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الغاز
خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، اليوم، الثلاثاء، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T19:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.كما دعا توكاييف السكان الأصغر سنًا إلى "عدم إفساد مستقبلهم وحياة أقاربهم" من خلال المشاركة في المسيرات.
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الرئيس الكازاخستاني يحذر من الانصياع للاستفزازات وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الغاز

19:30 GMT 04.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، اليوم، الثلاثاء، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.
موسكو - سبوتنيك. وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".
وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.

كما شدد توكاييف على أن الحكومة "لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات.

كما دعا توكاييف السكان الأصغر سنًا إلى "عدم إفساد مستقبلهم وحياة أقاربهم" من خلال المشاركة في المسيرات.
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