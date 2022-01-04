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السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا جديدا يخص المدة التي يمكن خلالها تكرار العمرة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:22+0000
2022-01-04T15:22+0000
2022-01-04T15:31+0000
أداء العمرة
الكعبة المشرفة
سلالة كورونا الجديدة
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ووفقا لبيان أصدرته الوزارة السعودية، ونشرته جريدة عكاظ، أكدت إلغاء تكرار العمرة، قبل مرور 10 أيام.وقالت لا يمكن حجز "تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق"، مؤكدة أن "المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام".وعللت الوزارة قرارها بما تم اتخاذه من قرار إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرمين الشريفين.وأوضحت الرئاسة أنها وضعت مرة أخرى ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، في صحن المطاف والمصليات.وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع، عقب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، "إن موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".ولفت إلى أن "منحنى الوباء في المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/الأعلى-بلا-منازع-السعودية-تسجل-ارتفاعا-في-عدد-الإصابات-بفيروس-كورونا-1054913713.html
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أداء العمرة, الكعبة المشرفة, سلالة كورونا الجديدة
السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا 15:22 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 15:31 GMT 04.01.2022)
أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا جديدا يخص المدة التي يمكن خلالها تكرار العمرة.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة السعودية، ونشرته جريدة
عكاظ
، أكدت إلغاء تكرار العمرة، قبل مرور 10 أيام.
وقالت لا يمكن حجز "تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق"، مؤكدة أن "المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام".
وعللت الوزارة
قرارها بما تم اتخاذه من قرار إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرمين الشريفين.
وسبق أن أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتضمن التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية.
وأوضحت الرئاسة أنها وضعت مرة أخرى ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، في صحن المطاف والمصليات.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع، عقب
زيادة إصابات
فيروس كورونا مرة أخرى.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد خلال الأيام الماضية تسارعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، "إن
موجات كوفيد -19
السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".
ولفت إلى أن "منحنى الوباء في المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، بحسب ما نقلت صحيفة "
الرياض
" السعودية.