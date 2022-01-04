https://arabic.sputniknews.com/20220104/السعودية-تصدر-قرارا-جديدا-بشان-الحج-والعمرة-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1054937393.html

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا جديدا يخص المدة التي يمكن خلالها تكرار العمرة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T15:22+0000

2022-01-04T15:22+0000

2022-01-04T15:31+0000

أداء العمرة

الكعبة المشرفة

سلالة كورونا الجديدة

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ووفقا لبيان أصدرته الوزارة السعودية، ونشرته جريدة عكاظ، أكدت إلغاء تكرار العمرة، قبل مرور 10 أيام.وقالت لا يمكن حجز "تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق"، مؤكدة أن "المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام".وعللت الوزارة قرارها بما تم اتخاذه من قرار إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرمين الشريفين.وأوضحت الرئاسة أنها وضعت مرة أخرى ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، في صحن المطاف والمصليات.وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع، عقب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، "إن موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع".ولفت إلى أن "منحنى الوباء في المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، بحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/الأعلى-بلا-منازع-السعودية-تسجل-ارتفاعا-في-عدد-الإصابات-بفيروس-كورونا-1054913713.html

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أداء العمرة, الكعبة المشرفة, سلالة كورونا الجديدة