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السعودية قلقة من تجاوزات إيران وتؤكد وقوفها ضد "السلاح النووي"
السعودية قلقة من تجاوزات إيران وتؤكد وقوفها ضد "السلاح النووي"
أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق بلاده من "تجاوزات إيران" خصوصا في مجال برنامجها النووي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:29+0000
2022-01-04T15:29+0000
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وشدد الوزير السعودي خلال لقاء نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، على موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب ما أوردت العربية السعودية.وتدعم السعودية التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسبق أن حذر الأمير فيصل بن فرحان، في منتصف أكتوبر، من أن المنطقة "تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية".وكان الأمير فيصل بحث خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية بعد اجتماعه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس الاثنين "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم ودعم الميليشيات".وأكد الوزيران "أهمية الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف".وقال الوزير السعودي: "أيدينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/وزير-الخارجية-السعودي-بحثنا-مع-الأردن-الدور-الإيراني-المزعزع-في-المنطقة-1054889777.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, اليونان

السعودية قلقة من تجاوزات إيران وتؤكد وقوفها ضد "السلاح النووي"

15:29 GMT 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق بلاده من "تجاوزات إيران" خصوصا في مجال برنامجها النووي.
وشدد الوزير السعودي خلال لقاء نظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم، على موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب ما أوردت العربية السعودية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن "التجاوزات الإيرانية تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي"، لافتا إلى أنه تبادل الآراء مع وزير الخارجية اليوناني بشأن ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1).
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
وزير الخارجية السعودي: بحثنا مع الأردن الدور الإيراني "المزعزع" في المنطقة
أمس, 12:12 GMT
وتدعم السعودية التوصل لاتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسبق أن حذر الأمير فيصل بن فرحان، في منتصف أكتوبر، من أن المنطقة "تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية".
وكان الأمير فيصل بحث خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية بعد اجتماعه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس الاثنين "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم ودعم الميليشيات".
وأكد الوزيران "أهمية الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف".
وقال الوزير السعودي: "أيدينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية".
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