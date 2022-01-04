السلطات التركية تطلق حملة أمنية واسعة في البلاد وتعتقل المئات من المشتبهين بالارتباط بغولن

وذكرت قناة "NTV" التركية أن الحملة الأمنية الواسعة التي بدأتها السلطات في عدة محافظات ومنطقة أنقرة أسفرت عن اعتقال أكثر من 99 مشتبها بصلاتهم مع الداعية المعارض فتح الله غولن، المتهم بتنظيم محاولة انقلاب في يوليو/ تموز من العام 2016.وبحسب القناة أنه " اعتقل المئات بينهم 65 شخصا كانوا مسؤولين حكوميين سابقاً و 34 منهم عاملين في القطاع الخاص".وأضافت القناة: "يتم اتخاذ إجراءات لاعتقال المشتبه بهم المختبئين من العدالة".وتُعرف الحكومة التركية الحركة الإسلامية العابرة للحدود التي يقودها فتح الله غولن بـ"إف إي تي أو"، وهو اختصار لـ"منظمة فتح الله غولن الإرهابية".وتتهم أنقرة رجل الدين وحركته بأنهم المحرضون الرئيسيون على محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، فيما يرفض غولن وأتباعه الادعاءات، وترفض الولايات المتحدة تسليمه إلى تركيا.
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الثلاثاء، أن سلطات الشرطة والأمن الاستخباراتي في البلاد أطلقت عملية أمنية واسعة في العاصمة أنقرة.
وذكرت قناة "NTV" التركية أن الحملة الأمنية الواسعة التي بدأتها السلطات في عدة محافظات ومنطقة أنقرة أسفرت عن اعتقال أكثر من 99 مشتبها بصلاتهم مع الداعية المعارض فتح الله غولن، المتهم بتنظيم محاولة انقلاب في يوليو/ تموز من العام 2016.
وبحسب القناة أنه " اعتقل المئات بينهم 65 شخصا كانوا مسؤولين حكوميين سابقاً و 34 منهم عاملين في القطاع الخاص".
وأضافت القناة: "يتم اتخاذ إجراءات لاعتقال المشتبه بهم المختبئين من العدالة".
وتُعرف الحكومة التركية الحركة الإسلامية العابرة للحدود التي يقودها فتح الله غولن بـ"إف إي تي أو"، وهو اختصار لـ"منظمة فتح الله غولن الإرهابية".