تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/السم-في-كأس-النبيذ-مقتل-أوسو-كونان-لاعب-الأهلي-المصري-السابق-على-يد-ابن-عمه-1054935480.html
السم في كأس النبيذ... مقتل أوسو كونان لاعب الأهلي المصري السابق على يد ابن عمه
السم في كأس النبيذ... مقتل أوسو كونان لاعب الأهلي المصري السابق على يد ابن عمه
أفادت وسائل إعلام، بمقتل اللاعب الإيفواري أوسو كونان، مهاجم الأهلي المصري السابق، عن عمر 32 عاما، في مسقط رأسه بكوت ديفوار. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:50+0000
2022-01-04T14:50+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101638/45/1016384554_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d4996c95c6747943b0385837a8d77769.jpg
ونقل موقع "Football Tripe Asia"، عن الفيتنامي نجوين مينه تشاو، وكيل أعمال كونان، قوله إن "المهاجم الراحل قُتل على يد ابن عمه".وذكرت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة التسمم"، مؤكدة أنه جار التحقيق في الواقعة.كونان البالغ من العمر 32 عاماً مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.وكان أوسو كونان، قد بدأ مسيرته مع كرة القدم، مع نادي أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي، ومنه إلى الملعب التونسي ومستقبل المرسي، على سبيل الإعارة، حتي جاءته فرصة الانتقال إلى الدوري المصري.ولعب أوسو كونان مع مصر المقاصة بين 2010 و2012، وانتقل منه إلى الأهلي، وأُعير إلى هجر السعودي ثم رحل بشكل نهائي إلى غازي عنتاب التركي في 2013.وعاد كونان إلى الدوري المصري من بوابة طلائع الجيش في 2014 واستمر معه حتى 2016.يذكر أن المحطة الأخيرة لكونان في الملاعب كانت مع نادي البكيرية، المنافس في دوري الدرجة الثالثة السعودي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101638/45/1016384554_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1963bafacaad69ace7702329b9805579.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

السم في كأس النبيذ... مقتل أوسو كونان لاعب الأهلي المصري السابق على يد ابن عمه

14:50 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصوراستاد كرة القدم
استاد كرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، بمقتل اللاعب الإيفواري أوسو كونان، مهاجم الأهلي المصري السابق، عن عمر 32 عاما، في مسقط رأسه بكوت ديفوار.
ونقل موقع "Football Tripe Asia"، عن الفيتنامي نجوين مينه تشاو، وكيل أعمال كونان، قوله إن "المهاجم الراحل قُتل على يد ابن عمه".
وأضاف تشاو أن "ابن عم كونان دس له السم في كأس من النبيذ، أثناء زيارته لقريته في عطلة منتصف الموسم".
وذكرت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة التسمم"، مؤكدة أنه جار التحقيق في الواقعة.
كونان البالغ من العمر 32 عاماً مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.
وكان أوسو كونان، قد بدأ مسيرته مع كرة القدم، مع نادي أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي، ومنه إلى الملعب التونسي ومستقبل المرسي، على سبيل الإعارة، حتي جاءته فرصة الانتقال إلى الدوري المصري.
ولعب أوسو كونان مع مصر المقاصة بين 2010 و2012، وانتقل منه إلى الأهلي، وأُعير إلى هجر السعودي ثم رحل بشكل نهائي إلى غازي عنتاب التركي في 2013.
وعاد كونان إلى الدوري المصري من بوابة طلائع الجيش في 2014 واستمر معه حتى 2016.
يذكر أن المحطة الأخيرة لكونان في الملاعب كانت مع نادي البكيرية، المنافس في دوري الدرجة الثالثة السعودي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTالمغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران
16:08 GMTصواريخ "سام 7" الفلسطينية تثير خلافا داخل إسرائيل
16:02 GMTإصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل
15:57 GMTشريحة تحت الجلد لإثبات تلقي لقاح كورونا... مخاوف من استخدامها في التجسس
15:57 GMTمصرع 8 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران... فيديو
15:52 GMTقرش "الوحش ماكو" يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز... فيديو
15:49 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد
15:49 GMTانتخابات الرئاسة الإيطالية في 24 يناير.. فمن هو المرشح الأوفر حظا؟
15:43 GMT"أمر مهول"... وزير الصحة الفرنسي يتوقع تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية
15:42 GMTمضيف طيران مخضرم يعمل في خطوط طيران أمريكية بهوية مزورة لمدة 23 عاما
15:39 GMTفيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية.. والأرصاد تصدر توضيحا
15:33 GMTالبرهان والمبعوث الأممي يؤكدان ضرورة الإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا لحمدوك
15:32 GMTالأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
15:29 GMTالسعودية قلقة من تجاوزات إيران وتؤكد وقوفها ضد "السلاح النووي"
15:28 GMTهل تتضخم الأرض أم تتقلص ومتى تفقد غلافها الجوي... عالم بارز يقدم معلومات مثيرة... صور وفيديو
15:25 GMTبايدن: أمريكا تحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في 40 عاما
15:23 GMTالاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
15:22 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
15:11 GMTإصابة ملك وملكة السويد بكورونا
15:06 GMTمصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد