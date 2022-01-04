السم في كأس النبيذ... مقتل أوسو كونان لاعب الأهلي المصري السابق على يد ابن عمه

ونقل موقع "Football Tripe Asia"، عن الفيتنامي نجوين مينه تشاو، وكيل أعمال كونان، قوله إن "المهاجم الراحل قُتل على يد ابن عمه".وذكرت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة التسمم"، مؤكدة أنه جار التحقيق في الواقعة.كونان البالغ من العمر 32 عاماً مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.وكان أوسو كونان، قد بدأ مسيرته مع كرة القدم، مع نادي أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي، ومنه إلى الملعب التونسي ومستقبل المرسي، على سبيل الإعارة، حتي جاءته فرصة الانتقال إلى الدوري المصري.ولعب أوسو كونان مع مصر المقاصة بين 2010 و2012، وانتقل منه إلى الأهلي، وأُعير إلى هجر السعودي ثم رحل بشكل نهائي إلى غازي عنتاب التركي في 2013.وعاد كونان إلى الدوري المصري من بوابة طلائع الجيش في 2014 واستمر معه حتى 2016.يذكر أن المحطة الأخيرة لكونان في الملاعب كانت مع نادي البكيرية، المنافس في دوري الدرجة الثالثة السعودي.
وأضاف تشاو أن "ابن عم كونان دس له السم في كأس من النبيذ، أثناء زيارته لقريته في عطلة منتصف الموسم".
وذكرت وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "اللاعب شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة التسمم"، مؤكدة أنه جار التحقيق في الواقعة.
كونان البالغ من العمر 32 عاماً مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال أفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.
وكان أوسو كونان، قد بدأ مسيرته مع كرة القدم، مع نادي أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي، ومنه إلى الملعب التونسي ومستقبل المرسي، على سبيل الإعارة، حتي جاءته فرصة الانتقال إلى الدوري المصري.
ولعب أوسو كونان مع مصر المقاصة بين 2010 و2012، وانتقل منه إلى الأهلي، وأُعير إلى هجر السعودي ثم رحل بشكل نهائي إلى غازي عنتاب التركي في 2013.
وعاد كونان إلى الدوري المصري من بوابة طلائع الجيش في 2014 واستمر معه حتى 2016.
يذكر أن المحطة الأخيرة لكونان في الملاعب كانت مع نادي البكيرية، المنافس في دوري الدرجة الثالثة السعودي.