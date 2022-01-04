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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الصين-للولايات-المتحدة-لا-تعولوا-على-صورالأقمار-الصناعية-لتقييم-قوتنا-النووية-1054916261.html
الصين للولايات المتحدة: لا تعولوا على صور الأقمار الصناعية لتقييم قوتنا النووية
الصين للولايات المتحدة: لا تعولوا على صور الأقمار الصناعية لتقييم قوتنا النووية
أعلن مدير إدارة مراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، فو كونغ، أن الولايات المتحدة يجب ألا تحاول تقييم الترسانة النووية الصينية باستخدام صور الأقمار... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T06:24+0000
2022-01-04T06:28+0000
رصد عسكري
الصين
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وجاءت تصريحات المسؤول الصيني ردا على المعلومات والأنباء التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية من أن الصين تبني على الأقل ثلاثة مواقع للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وأضاف المسؤول الصيني قائلا: "فيما يتعلق بالأنفاق قرأت التقارير بشأن هذا الموضوع وهي متضاربة، حيث يقول أحدهم إنها صوامع صواريخ أو مولدات للرياح لست في وضع يسمح لي بتأكيد وجود أي شي في المنطقة المذكورة في التقارير. لكن ما يمكنني قوله هو أنه ليس بالأمر الخطير والمحاولات اليائسة لإبراز حجم القوة النووية الصينية بناء على الصور غير ناجحة".ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير بشأن المواقع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التابعة للجيش الصيني، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصين بنت 119 عمود إطلاق بالقرب من مدينة يومين في مقاطعة غانجو.كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على مناجم وأنفاق في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم، حيث يوجد فيها أكثر من 100 صاروخ جديد من طراز Dongfeng-41.
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رصد عسكري, الصين

الصين للولايات المتحدة: لا تعولوا على صور الأقمار الصناعية لتقييم قوتنا النووية

06:24 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورأفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق "بياتلون الدبابات 2019" في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019
أفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق بياتلون الدبابات 2019 في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن مدير إدارة مراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، فو كونغ، أن الولايات المتحدة يجب ألا تحاول تقييم الترسانة النووية الصينية باستخدام صور الأقمار الصناعية.
وجاءت تصريحات المسؤول الصيني ردا على المعلومات والأنباء التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية من أن الصين تبني على الأقل ثلاثة مواقع للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وأضاف المسؤول الصيني قائلا: "فيما يتعلق بالأنفاق قرأت التقارير بشأن هذا الموضوع وهي متضاربة، حيث يقول أحدهم إنها صوامع صواريخ أو مولدات للرياح لست في وضع يسمح لي بتأكيد وجود أي شي في المنطقة المذكورة في التقارير. لكن ما يمكنني قوله هو أنه ليس بالأمر الخطير والمحاولات اليائسة لإبراز حجم القوة النووية الصينية بناء على الصور غير ناجحة".
ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير بشأن المواقع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التابعة للجيش الصيني، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصين بنت 119 عمود إطلاق بالقرب من مدينة يومين في مقاطعة غانجو.
كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على مناجم وأنفاق في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم، حيث يوجد فيها أكثر من 100 صاروخ جديد من طراز Dongfeng-41.
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