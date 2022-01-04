تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/القوات-اليمنية-المشتركة-تسيطر-على-بلدة-استراتيجية-في-شبوة-إثر-معارك-مع-أنصار-الله-1054931460.html
القوات اليمنية المشتركة تسيطر على بلدة استراتيجية في شبوة إثر معارك مع "أنصار الله"
القوات اليمنية المشتركة تسيطر على بلدة استراتيجية في شبوة إثر معارك مع "أنصار الله"
قال مصدر عسكري يمني إن القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً حققت، اليوم الثلاثاء، تقدماً ميدانياً جديداً في معارك مع جماعة "أنصار الله"،... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:29+0000
2022-01-04T13:29+0000
اليمن
أخبار اليمن الأن
التحالف العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن ألوية العمالقة سيطرت على جبل سبيعان وقرية هجيرة ومدينة النُقوب الاستراتيجية ومفترق طرق فيها إثر معارك عنيفة استمرت منذ صباح اليوم، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.وأضاف أن التقدم الجديد لقوات العمالقة جاء بالتوازي مع سيطرتها على مفرق الحمى الحيوي، وتراجع غالبية قوات جماعة أنصار الله باتجاه شمال مديرية بَيحان غرب شبوة، فيما يتمركز قناصون تابعون للجماعة على مقربة من المواقع التي سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة.وتعتبر بلدة النقُوب ثاني أكبر مدن مديرية عِسيلان التي تضم آباراً نفطية، كما تعد المركز التجاري للمديرية، والسيطرة عليها تمهد للتقدم إلى مديرية بَيحان.ويوم السبت الماضي، سيطرت ألوية العمالقة بإسناد من الجيش اليمني وغطاء جوي من التحالف العربي، على مركز مديرية عِسيلان وغالبية مناطق المديرية، بعد سيطرتها على مواقع عدة للحوثيين بينها العلم والسليم والعكدة وحيد بن عقيل، إثر عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب" لاستعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، من قبضة الجماعة.وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، سيطرت جماعة أنصار الله على مديريتي بَيحان وعَين وغالبية مناطق مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، إثر عملية واسعة على الجيش اليمني، وذلك بعد أعوام من استعادة الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة منتصف آب/أغسطس 2015.وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_167a7842a84a165a4eb94cedacb48d3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, أخبار اليمن الأن, التحالف العربي

القوات اليمنية المشتركة تسيطر على بلدة استراتيجية في شبوة إثر معارك مع "أنصار الله"

13:29 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
تابعنا عبر
قال مصدر عسكري يمني إن القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً حققت، اليوم الثلاثاء، تقدماً ميدانياً جديداً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة شبوة جنوبي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن ألوية العمالقة سيطرت على جبل سبيعان وقرية هجيرة ومدينة النُقوب الاستراتيجية ومفترق طرق فيها إثر معارك عنيفة استمرت منذ صباح اليوم، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.
وأضاف أن التقدم الجديد لقوات العمالقة جاء بالتوازي مع سيطرتها على مفرق الحمى الحيوي، وتراجع غالبية قوات جماعة أنصار الله باتجاه شمال مديرية بَيحان غرب شبوة، فيما يتمركز قناصون تابعون للجماعة على مقربة من المواقع التي سيطرت عليها القوات الموالية للحكومة.
وتعتبر بلدة النقُوب ثاني أكبر مدن مديرية عِسيلان التي تضم آباراً نفطية، كما تعد المركز التجاري للمديرية، والسيطرة عليها تمهد للتقدم إلى مديرية بَيحان.
يأتي ذلك غداة سيطرة قوات العمالقة على بلدة هجر كحلان وجبل بلبوم في مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، وتقدمها باتجاه مفرق الحمى وشميس وشمال طوال السادة جنوب المديرية.
ويوم السبت الماضي، سيطرت ألوية العمالقة بإسناد من الجيش اليمني وغطاء جوي من التحالف العربي، على مركز مديرية عِسيلان وغالبية مناطق المديرية، بعد سيطرتها على مواقع عدة للحوثيين بينها العلم والسليم والعكدة وحيد بن عقيل، إثر عملية عسكرية واسعة أسمتها "إعصار الجنوب" لاستعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، من قبضة الجماعة.
وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، سيطرت جماعة أنصار الله على مديريتي بَيحان وعَين وغالبية مناطق مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، إثر عملية واسعة على الجيش اليمني، وذلك بعد أعوام من استعادة الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة منتصف آب/أغسطس 2015.
وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:38 GMTدراسة تشير إلى النظام الغذائي الأفضل لخسارة الوزن خلال عام 2022
14:34 GMTأعضاء أوبك+ يتفقون على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في فبراير
14:33 GMTميقاتي ينأى بالحكومة اللبنانية عن "حزب الله" بعد انتقاد السعودية.. وأردوغان يعلن عن زيارة للمملكة
14:25 GMTعقود الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 17% إلى 1100 دولار
14:24 GMTالبرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم
14:19 GMTشركة بيرة أمريكية تحذف تغريدات مسيئة للمستهلكين وتعتذر عنها
14:10 GMTلماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟
14:09 GMTإسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية
13:58 GMTدراسة توضح زمرة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا
13:49 GMTآلاف السودانيين يطالبون قائد الجيش بالتنحي وتسليم السلطة للشعب
13:44 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي؟
13:42 GMT‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق
13:42 GMTصخرة عملاقة غريبة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها... صور وفيديو
13:38 GMTالقضاء الإيراني يصدر أول قرار في قضية مقتل قاسم سليماني ويوجه إنابات قضائية إلى 9 دول بينها أمريكا
13:36 GMTمتظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور
13:30 GMTنائب لبناني ردا على تصريحات ميقاتي: كنا ننتظر أن تنتفض لكرامة وطنك
13:29 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على بلدة استراتيجية في شبوة إثر معارك مع "أنصار الله"
13:24 GMTرئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع
13:19 GMT"تحدث أشياء وسنشهد تزلزلهم"... قائد عسكري إيران يتحدث عن فضل "دماء قاسم سليماني"
13:19 GMTوكالة: الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمواجهة المتظاهرين حول القصر الرئاسي