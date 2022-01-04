المغرب يعلن أول وفاة لمصابة بمتحور أوميكرون

الرباط - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم: "حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، "أوميكرون"، في تكاثر مستمر، مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد".وتابعت: "حالة الوفاة لسيدة مسنة لم تتلق الجرعة الثالثة المعززة".وقالت إنه مع انتشار أوميكرون دخلت "سبع حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة".وأوضح الوزير أنه "احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظهور خاصة في الوسط العائلي وبعض المؤسسات التعليمية".وقال الوزير "قبل أوميكرون كان فيروس كورونا الكلاسيكي، ثم جاءت متحورات أخرى، ونحن مستعدون من ناحية الطاقة الاستشفائية والطاقة الإنعاشية والمستلزمات في حال وقعت انتكاسة لا قدر الله، لمواجهتها".وشدد الوزير المغربي على أن بلاده ليست "في منأى عن أي انتكاسة، لكن بمقدورنا احتواءها إذا حدثت"، حسب تعبيره.وأشار إلى أن متحور أميكرون أكثر سرعة من متحور دلتا، مؤكدا على أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية والجرعة المعززة التي تمنح 75% من المناعة يمكنها التقليص من خطورته".