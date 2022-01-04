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المغرب يعلن أول وفاة لمصابة بمتحور أوميكرون
المغرب يعلن أول وفاة لمصابة بمتحور أوميكرون
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية اليوم الثلاثاء، وفاة أول حالة بمتحور أوميكرون. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:52+0000
2022-01-04T12:52+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم: "حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، "أوميكرون"، في تكاثر مستمر، مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد".وتابعت: "حالة الوفاة لسيدة مسنة لم تتلق الجرعة الثالثة المعززة".وقالت إنه مع انتشار أوميكرون دخلت "سبع حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة".وأوضح الوزير أنه "احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظهور خاصة في الوسط العائلي وبعض المؤسسات التعليمية".وقال الوزير "قبل أوميكرون كان فيروس كورونا الكلاسيكي، ثم جاءت متحورات أخرى، ونحن مستعدون من ناحية الطاقة الاستشفائية والطاقة الإنعاشية والمستلزمات في حال وقعت انتكاسة لا قدر الله، لمواجهتها".وشدد الوزير المغربي على أن بلاده ليست "في منأى عن أي انتكاسة، لكن بمقدورنا احتواءها إذا حدثت"، حسب تعبيره.وأشار إلى أن متحور أميكرون أكثر سرعة من متحور دلتا، مؤكدا على أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية والجرعة المعززة التي تمنح 75% من المناعة يمكنها التقليص من خطورته".
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار المغرب اليوم

المغرب يعلن أول وفاة لمصابة بمتحور أوميكرون

12:52 GMT 04.01.2022
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALعناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020
عناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية اليوم الثلاثاء، وفاة أول حالة بمتحور أوميكرون.
الرباط - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم: "حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، "أوميكرون"، في تكاثر مستمر، مع تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد".
وتابعت: "حالة الوفاة لسيدة مسنة لم تتلق الجرعة الثالثة المعززة".
وقالت إنه مع انتشار أوميكرون دخلت "سبع حالات مؤكدة لأقسام الإنعاش والعناية المركزة".
وسبق وأكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطايب، خلال اجتماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن بلاده يمكن أن تتعرض لانتكاسة وبائية، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد.
وأوضح الوزير أنه "احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظهور خاصة في الوسط العائلي وبعض المؤسسات التعليمية".
وقال الوزير "قبل أوميكرون كان فيروس كورونا الكلاسيكي، ثم جاءت متحورات أخرى، ونحن مستعدون من ناحية الطاقة الاستشفائية والطاقة الإنعاشية والمستلزمات في حال وقعت انتكاسة لا قدر الله، لمواجهتها".
وشدد الوزير المغربي على أن بلاده ليست "في منأى عن أي انتكاسة، لكن بمقدورنا احتواءها إذا حدثت"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن متحور أميكرون أكثر سرعة من متحور دلتا، مؤكدا على أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية والجرعة المعززة التي تمنح 75% من المناعة يمكنها التقليص من خطورته".
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