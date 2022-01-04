https://arabic.sputniknews.com/20220104/انتخابات-الرئاسة-الإيطالية-في-24-يناير-فمن-هو-المرشح-الأوفر-حظا؟-1054938154.html

انتخابات الرئاسة الإيطالية في 24 يناير.. فمن هو المرشح الأوفر حظا؟

انتخابات الرئاسة الإيطالية في 24 يناير.. فمن هو المرشح الأوفر حظا؟

من المقرر أن يجتمع البرلمان الإيطالي في 24 يناير/كانون الثاني من أجل انتخاب رئيس الجمهورية المقبل. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T15:49+0000

2022-01-04T15:49+0000

2022-01-04T15:49+0000

إيطاليا

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن رئيس الوزراء الحالي ماريو دراغي يبدو أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب.وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية الإيطالي يعد منصبا فخريا إلا أن الرئيس له دور رئيسي في حال حدثت أزمة حكومية.ويحظى دراغي الذي تمكن من إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، بتقدير الشركاء الدوليين لا سيما في بروكسل.وينسب إليه أيضا أنه شرع في إصلاحات الرقمنة وإصلاح الإدارة العامة والتحول البيئي، من خلال الاستفادة من حصة بلاده في خطة التحفيز الأوروبية الضخمة لما بعد الجائحة.ولا ينفرد دراغي بخوض السباق الرئاسي، حيث تتردد أسماء أخرى في الصحافة الإيطالية منذ أسابيع لخلافة الرئيس الحالي سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته التي استمرت 7 سنوات في 3 فبراير/شباط 2022.ومن الأسماء الأكثر تداولا رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كازيني، ورؤساء الحكومات السابقون باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي الحالي لشؤون الاقتصاد، وجوليانو أماتو الذي شارك في صياغة الدستور الأوروبي.

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