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https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-استخدامه-في-إسقاط-الـ-درونز-بالعراق-ما-هو-النظام-الدفاعي-سي---رام؟-1054941530.html
بعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟
بعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟
يعد النظام الدفاعي "سي - رام" أحد الأنظمة الدفاعية التي يمكن استخدامها لمكافحة الهجمات الجوية التي يتم تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة "درونز" أو قذائف صاروخية أو... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T16:44+0000
2022-01-04T16:44+0000
رصد عسكري
أخبار العراق اليوم
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وأعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة، اثنتان منها كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار واثنتان في المنطقة الدبلوماسية في بغداد، مشيرا إلى أنه تم استخدام النظام الدفاعي "سي - رام" لإسقاطها.وكانت القوات الأمريكية الموجودة في العراق تعتمد على هذا النظام في حماية المواقع العسكري والمنشآت الدبلوماسية، التي كانت تتعرض لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة من حين إلى آخر.ما هي نظام "سي - رام"؟هو نظام دفاعي لحماية المواقع العسكرية تطوره الولايات المتحدة الأمريكية وتم حشده في العراق وأفغانستان، كما حصلت عليه كل من بريطانيا وأستراليا.يتم تصنيع هذا النظام الدفاعي بواسطة شركات "رايثيون" و"نورثروب غرومان" و "إل - 3 كومينيكشن" و"لوكهيد مارتين" الأمريكية.يتم حشد "سي - رام" على متن مركبات عسكرية تمنحه القدرة على الحركة بصورة كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إحباط-هجومين-بطائرتين-مسيرتين-على-قاعدة-عين-الأسد-غربي-العراق-1054918243.html
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رصد عسكري, أخبار العراق اليوم

بعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟

16:44 GMT 04.01.2022
© flickr.com / U.S. Navy photo by John F. Williamsسلاح ليزر أمريكي جديد
سلاح ليزر أمريكي جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© flickr.com / U.S. Navy photo by John F. Williams
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يعد النظام الدفاعي "سي - رام" أحد الأنظمة الدفاعية التي يمكن استخدامها لمكافحة الهجمات الجوية التي يتم تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة "درونز" أو قذائف صاروخية أو قذائف مدفعية أو حتى قذائف "مورتر".
وأعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة، اثنتان منها كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار واثنتان في المنطقة الدبلوماسية في بغداد، مشيرا إلى أنه تم استخدام النظام الدفاعي "سي - رام" لإسقاطها.
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق
07:34 GMT
وكانت القوات الأمريكية الموجودة في العراق تعتمد على هذا النظام في حماية المواقع العسكري والمنشآت الدبلوماسية، التي كانت تتعرض لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة من حين إلى آخر.

ما هي نظام "سي - رام"؟

هو نظام دفاعي لحماية المواقع العسكرية تطوره الولايات المتحدة الأمريكية وتم حشده في العراق وأفغانستان، كما حصلت عليه كل من بريطانيا وأستراليا.
يتم تصنيع هذا النظام الدفاعي بواسطة شركات "رايثيون" و"نورثروب غرومان" و "إل - 3 كومينيكشن" و"لوكهيد مارتين" الأمريكية.
يتم حشد "سي - رام" على متن مركبات عسكرية تمنحه القدرة على الحركة بصورة كبيرة.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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