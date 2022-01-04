بعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟

وأعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة، اثنتان منها كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار واثنتان في المنطقة الدبلوماسية في بغداد، مشيرا إلى أنه تم استخدام النظام الدفاعي "سي - رام" لإسقاطها.وكانت القوات الأمريكية الموجودة في العراق تعتمد على هذا النظام في حماية المواقع العسكري والمنشآت الدبلوماسية، التي كانت تتعرض لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة من حين إلى آخر.ما هي نظام "سي - رام"؟هو نظام دفاعي لحماية المواقع العسكرية تطوره الولايات المتحدة الأمريكية وتم حشده في العراق وأفغانستان، كما حصلت عليه كل من بريطانيا وأستراليا.يتم تصنيع هذا النظام الدفاعي بواسطة شركات "رايثيون" و"نورثروب غرومان" و "إل - 3 كومينيكشن" و"لوكهيد مارتين" الأمريكية.يتم حشد "سي - رام" على متن مركبات عسكرية تمنحه القدرة على الحركة بصورة كبيرة.
يعد النظام الدفاعي "سي - رام" أحد الأنظمة الدفاعية التي يمكن استخدامها لمكافحة الهجمات الجوية التي يتم تنفيذها بواسطة طائرات مسيرة "درونز" أو قذائف صاروخية أو قذائف مدفعية أو حتى قذائف "مورتر".
وأعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة، اثنتان منها كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار واثنتان في المنطقة الدبلوماسية في بغداد، مشيرا إلى أنه تم استخدام النظام الدفاعي "سي - رام" لإسقاطها.