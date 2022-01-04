https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-تصريحات-حسن-نصر-الله-ماذا-قال-محمد-بن-سلمان-عن-نشر-الوهابية؟-1054921826.html

بعد تصريحات حسن نصر الله... ماذا قال محمد بن سلمان عن "نشر الوهابية"؟

بعد تصريحات حسن نصر الله... ماذا قال محمد بن سلمان عن "نشر الوهابية"؟

أشعلت كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عن الفكر الوهابي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T09:48+0000

2022-01-04T09:48+0000

2022-01-04T09:48+0000

العالم العربي

نصر الله

محمد بن سلمان

السعودية

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وقال نصرالله في كلمة له نشرت نصها قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني: "داعش، فكر داعش جاء من السعودية موجود بالتلفزيون والصحف أيضًا الأمير محمد بن سلمان ‏بلحمه ودمه وشحمه وصوته، هو يقول أنّ أمريكا هي التي طلبت من المملكة العربية السعودية ‏خلال عشرات السنين الماضية أن تعمل على نشر الفكر الوهّابي في العالم الإسلامي وفي العالم".لكنّ ولي العهد السعودي في مقابلة سابقة مع صحيفة "ذا أتلانتيك" قال إن أسرة آل سعود حين غرست بذرة المملكة قبل 600 سنة، كانت تعتمد على جميع العقول العظيمة في شبه الجزيرة العربية، سواء أكانوا جنرالات أم قادة قبائل أم علماء، وكان أحدهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب، نافيا أن يكون هناك ما يسمى الوهابية.وقال "ليس هُناك ما يسمى بالوهابية، نحن لا نؤمن بأن لدينا وهابية، بل لدينا في السعودية مسلمون سُنّة ومسلمون شِيعة. ونؤمن بأن لدينا في الإسلام السني أربع مدارس فقهية، كما أنه لدينا العلماء الشرعيين المعتبرين ومجلس الإفتاء (...) قوانيننا تأتي من الإسلام والقرآن، ولدينا المذاهب الأربعة".وأكد الأمير محمد أن الإسلام هو دين السلام، وأن المسلمين مطالبين بنشر كلمة الله، فلما كان الإسلام في بدايته واجه المسلمون صعوبة في نشر تلك الكلمة بالحسنى فكانوا يلجؤون للقتال، أما الآن فقد صار مسموحا لهم نشرها بالحسنى في كل البلاد ومن ثمّ لم يعد للقتال حاجة، في إشارة إلى استنكار مبدأ العنف لدى الجماعات الإرهابية مثل "داعش".وفي مقابلة أخرى مع صحيفة "فورين أفيرز" الأمريكية، عبّر الأمير محمد عن دهشته من "سوء الفهم العميق" من الأمريكيين تجاه الربط بين "الوهابية" والإرهاب، قائلا: "إن التشدد لا علاقة له بالوهابية، فإذا كانت الوهابية نشأت منذ ثلاثة قرون فلماذا لم يظهر الإرهاب إلا مؤخرا؟".

https://arabic.sputniknews.com/20220103/نصر-الله-يشن-هجوما-على-الملك-سلمان-ويكشف-عن-طلب-أمريكا-من-محمد-بن-سلمان-1054907449.html

https://arabic.sputniknews.com/20180306/محمد-بن-سلمان-قيادة-المرأة-للسيارات-لاتتعارض-الإسلام-1030545304.html

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العالم العربي, نصر الله, محمد بن سلمان, السعودية