https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-تصريحه-برغبته-في-العودة-إلى-إنتر-ميلان-لوكاكو-يعتذر-لجماهير-تشيلسي-فيديو-1054951702.html

بعد تصريحه برغبته في العودة إلى إنتر ميلان.. لوكاكو يعتذر لجماهير تشيلسي.. فيديو

بعد تصريحه برغبته في العودة إلى إنتر ميلان.. لوكاكو يعتذر لجماهير تشيلسي.. فيديو

اعتذر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو لجماهير ناديه، على التصريحات التي أدلها بها مسبقا عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T20:59+0000

2022-01-04T20:59+0000

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رياضة

تشيلسي

روميلو لوكاكو

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ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على "تويتر" مقطع فيديو، قال فيه لوكاكو "إلى الجماهير، أنا أسف على الإزعاج الذي سببته، أنتم تعرفون الرابط الذي يجمعني بهذا النادي، في سنوات مراهقتي".وأضاف "لذا أنتم تعلمون أنني أتفهم جيداً مدى إحباطكم، الأمر يعود إلي الآن لإعادة الثقة وسأبذل ما في وسعي لإظهار التزامي كل يوم في التدريبات، وفي جميع المباريات".وتابع "لقد اعتذرت للمدرب وزملائي وللإدارة، لأنني أعتقد أنه لم يكن الوقت المناسب لفعل ذلك".وختم قائلا "أنا أتطلع لتجاوز هذا الأمر"، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه ليفوز الفريق بكل مباراياته القادمة.وكان لوكاكو قد صرح في وقت سابق في أحد المقابلات، أنه غير سعيد في تشيلسي بسبب أسلوب لعب توخيل، ويرغب في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان.

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رياضة, تشيلسي, روميلو لوكاكو