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https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-تصريحه-برغبته-في-العودة-إلى-إنتر-ميلان-لوكاكو-يعتذر-لجماهير-تشيلسي-فيديو-1054951702.html
بعد تصريحه برغبته في العودة إلى إنتر ميلان.. لوكاكو يعتذر لجماهير تشيلسي.. فيديو
بعد تصريحه برغبته في العودة إلى إنتر ميلان.. لوكاكو يعتذر لجماهير تشيلسي.. فيديو
اعتذر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو لجماهير ناديه، على التصريحات التي أدلها بها مسبقا عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T20:59+0000
2022-01-04T20:59+0000
رياضة
تشيلسي
روميلو لوكاكو
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ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على "تويتر" مقطع فيديو، قال فيه لوكاكو "إلى الجماهير، أنا أسف على الإزعاج الذي سببته، أنتم تعرفون الرابط الذي يجمعني بهذا النادي، في سنوات مراهقتي".وأضاف "لذا أنتم تعلمون أنني أتفهم جيداً مدى إحباطكم، الأمر يعود إلي الآن لإعادة الثقة وسأبذل ما في وسعي لإظهار التزامي كل يوم في التدريبات، وفي جميع المباريات".وتابع "لقد اعتذرت للمدرب وزملائي وللإدارة، لأنني أعتقد أنه لم يكن الوقت المناسب لفعل ذلك".وختم قائلا "أنا أتطلع لتجاوز هذا الأمر"، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه ليفوز الفريق بكل مباراياته القادمة.وكان لوكاكو قد صرح في وقت سابق في أحد المقابلات، أنه غير سعيد في تشيلسي بسبب أسلوب لعب توخيل، ويرغب في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/استبعاد-لوكاكو-من-لقاء-ليفربول-بعد-انتقاده-طريقة-لعب-الألماني-توخيل-1054858860.html
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رياضة, تشيلسي, روميلو لوكاكو

بعد تصريحه برغبته في العودة إلى إنتر ميلان.. لوكاكو يعتذر لجماهير تشيلسي.. فيديو

20:59 GMT 04.01.2022
© REUTERS / DANIELE MASCOLOلوكاكو إنتر
لوكاكو إنتر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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اعتذر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو لجماهير ناديه، على التصريحات التي أدلها بها مسبقا عن رغبته في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على "تويتر" مقطع فيديو، قال فيه لوكاكو "إلى الجماهير، أنا أسف على الإزعاج الذي سببته، أنتم تعرفون الرابط الذي يجمعني بهذا النادي، في سنوات مراهقتي".
وأضاف "لذا أنتم تعلمون أنني أتفهم جيداً مدى إحباطكم، الأمر يعود إلي الآن لإعادة الثقة وسأبذل ما في وسعي لإظهار التزامي كل يوم في التدريبات، وفي جميع المباريات".
وتابع "لقد اعتذرت للمدرب وزملائي وللإدارة، لأنني أعتقد أنه لم يكن الوقت المناسب لفعل ذلك".
وختم قائلا "أنا أتطلع لتجاوز هذا الأمر"، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه ليفوز الفريق بكل مباراياته القادمة.
وكان لوكاكو قد صرح في وقت سابق في أحد المقابلات، أنه غير سعيد في تشيلسي بسبب أسلوب لعب توخيل، ويرغب في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان.
مباراة تشيلسي وساوثامبتون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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