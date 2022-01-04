"تحدث أشياء وسنشهد تزلزلهم"... قائد عسكري إيران يتحدث عن فضل "دماء قاسم سليماني"

وقال باقري في كلمة له، اليوم، أمام ملتقى "أنصار الحاج قاسم (سليماني)"، بمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد) إن "القوات الأمريكية ستجبر على المغادرة من المناطق التي تواجد فيها الشهيد الفريق قاسم سليماني".وأوضح باقري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه "بعد استشهاد الفريق سليماني، نرى أن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة لدرجة أنهم لم يتمكنوا حتى من أصطحاب حلفائهم وجواسيسهم معهم".وأضاف: "ويحاولون (الأمريكان) بكل جهدهم البقاء في العراق لكنهم سيفشلون، وكذلك سيضطرون لمغادرة سوريا، وأينما كان هناك أثر للشهيد سليماني، تحدث أشياء وسنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء الشهيد سليماني".
أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القوات الأمريكية ستغادر عدة مناطق في الشروق الأوسط قريبا.
وقال باقري في كلمة له، اليوم، أمام ملتقى "أنصار الحاج قاسم (سليماني)"، بمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد) إن "القوات الأمريكية ستجبر على المغادرة من المناطق التي تواجد فيها الشهيد الفريق قاسم سليماني".
وأوضح باقري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أنه "بعد استشهاد الفريق سليماني، نرى أن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة لدرجة أنهم لم يتمكنوا حتى من أصطحاب حلفائهم وجواسيسهم معهم".
وأضاف: "ويحاولون (الأمريكان) بكل جهدهم البقاء في العراق لكنهم سيفشلون، وكذلك سيضطرون لمغادرة سوريا، وأينما كان هناك أثر للشهيد سليماني، تحدث أشياء وسنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء الشهيد سليماني".