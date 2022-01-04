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تطورات كبيرة في صفقة انتقال كهربا من الأهلي إلى هاتاي التركي
تطورات كبيرة في صفقة انتقال كهربا من الأهلي إلى هاتاي التركي
قالت وسائل إعلام مصرية إن الساعات الماضية شهدت تطورات كبيرة بشأن صفقة بين النادي الأهلي المصري ونادي هاتاي، لضم محمود عبد المنعم كهرباء إلى صفوف النادي التركي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T21:53+0000
2022-01-04T21:53+0000
رياضة
الدوري المصري الممتاز
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر مسؤول في النادي الأهلي تأكيده وصول وفد من نادي هاتاي التركي إلى القاهرة في الساعات الماضية، مشيرا إلى أن هدف الوفد هو إنهاء صفقة كهربا مع النادي وتوقيع العقود.يذكر أن نادي هاتاي التركي يجري مفاوضات مكثفة مع مسؤولي النادي الأهلي منذ نحو أسبوع للحصول على كهرباء على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف بين هاتاي والأهلي على قيمة الصفقة، حيث عرض النادي التركي 300 ألف دولار بينما طلب الأهلي 700 ألف دولار، لكنه تم تخفيضها لاحقا إلى نصف مليون دولار.وذكرت الصحيفة هو عمر أردوغان، الذي يتولى منصب المدير الفني لفريق هاتاي، الذي تواصل مباشرة مع اللاعب المصري كهربا وقدم له وعودا كبيرة، على حد وصفها.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/الأهلي-المصري-يعتزم-اتخاذ-قرار-جديد-بشأن-كهربا-1050643268.html
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رياضة, الدوري المصري الممتاز

تطورات كبيرة في صفقة انتقال كهربا من الأهلي إلى هاتاي التركي

21:53 GMT 04.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHهدف فوز منتخب مصر على المغرب
هدف فوز منتخب مصر على المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قالت وسائل إعلام مصرية إن الساعات الماضية شهدت تطورات كبيرة بشأن صفقة بين النادي الأهلي المصري ونادي هاتاي، لضم محمود عبد المنعم كهرباء إلى صفوف النادي التركي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر مسؤول في النادي الأهلي تأكيده وصول وفد من نادي هاتاي التركي إلى القاهرة في الساعات الماضية، مشيرا إلى أن هدف الوفد هو إنهاء صفقة كهربا مع النادي وتوقيع العقود.
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يذكر أن نادي هاتاي التركي يجري مفاوضات مكثفة مع مسؤولي النادي الأهلي منذ نحو أسبوع للحصول على كهرباء على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف بين هاتاي والأهلي على قيمة الصفقة، حيث عرض النادي التركي 300 ألف دولار بينما طلب الأهلي 700 ألف دولار، لكنه تم تخفيضها لاحقا إلى نصف مليون دولار.
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وذكرت الصحيفة هو عمر أردوغان، الذي يتولى منصب المدير الفني لفريق هاتاي، الذي تواصل مباشرة مع اللاعب المصري كهربا وقدم له وعودا كبيرة، على حد وصفها.
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