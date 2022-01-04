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https://arabic.sputniknews.com/20220104/توقيف-الإعلامي-المصري-توفيق-عكاشة-بمطار-القاهرة-1054946070.html
توقيف الإعلامي المصري توفيق عكاشة بمطار القاهرة
توقيف الإعلامي المصري توفيق عكاشة بمطار القاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، داخل مطار القاهرة الدولي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:50+0000
2022-01-04T18:50+0000
2022-01-04T18:50+0000
مطار القاهرة الدولي
مصر
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن عكاشة الذي أخلي سبيله في وقت لاحق، تم توقيفه على خلفية صدور أحكام قضائية بحقه.وفي أعقاب إجراء عكاشة معارضة اليوم على الأحكام الصادرة بحقه، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.وصدرت أحكام قضائية نهائية بحق الإعلامي المصري، منها حكم في قضية نفقة لصالح طليقته.ومنعت السلطات في مطار القاهرة الدولي، عكاشة من السفر إلى الإمارات، بسبب إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيق معه في عدد من القضايا.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/مصر-وفاة-الناقد-الرياضي-إبراهيم-حجازي-1054881542.html
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مطار القاهرة الدولي, مصر
توقيف الإعلامي المصري توفيق عكاشة بمطار القاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، داخل مطار القاهرة الدولي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عكاشة الذي
أخلي سبيله في وقت لاحق
، تم توقيفه على خلفية صدور أحكام قضائية بحقه.
وفي أعقاب إجراء عكاشة معارضة اليوم على الأحكام الصادرة بحقه، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
وصدرت أحكام قضائية نهائية بحق
الإعلامي المصري
، منها حكم في قضية نفقة لصالح طليقته.
ومنعت السلطات في مطار القاهرة الدولي، عكاشة من السفر إلى الإمارات، بسبب إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيق معه في عدد من القضايا.