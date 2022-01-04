https://arabic.sputniknews.com/20220104/توقيف-العشرات-في-الدفاع-والداخلية-والحرس-بالسعودية-ماذا-قال-محمد-بن-سلمان؟-1054922347.html

توقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟

توقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، 641 متهما بينهم موظفون في وزارات سيادية على خلفية في قضايا إدارية وجنائية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T10:43+0000

2022-01-04T10:43+0000

2022-01-04T10:43+0000

العالم العربي

مكافحة الفساد

أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg

وأوضحت الهيئة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تورطوا في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وفقا لجريدة الرياض.وبينت أنهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى تواصل الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات المحددة، للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.وعن مصير الأموال المستردة في قضايا الفساد، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، في تصريحات سابقة أن "هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات وتعلن في ميزانية كل عام حيث تصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية".

https://arabic.sputniknews.com/20201119/ماذا-سيفعل-محمد-بن-سلمان-بالأموال-المستولى-عليها-من-المتورطين-في-الفساد؟-1047248655.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مكافحة الفساد, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان