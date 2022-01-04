تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/توقيف-العشرات-في-الدفاع-والداخلية-والحرس-بالسعودية-ماذا-قال-محمد-بن-سلمان؟-1054922347.html
توقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟
توقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، 641 متهما بينهم موظفون في وزارات سيادية على خلفية في قضايا إدارية وجنائية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:43+0000
2022-01-04T10:43+0000
العالم العربي
مكافحة الفساد
أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg
وأوضحت الهيئة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تورطوا في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وفقا لجريدة الرياض.وبينت أنهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى تواصل الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات المحددة، للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.وعن مصير الأموال المستردة في قضايا الفساد، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، في تصريحات سابقة أن "هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات وتعلن في ميزانية كل عام حيث تصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية".
https://arabic.sputniknews.com/20201119/ماذا-سيفعل-محمد-بن-سلمان-بالأموال-المستولى-عليها-من-المتورطين-في-الفساد؟-1047248655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_a8079450a9fc87fbb03120f51f593940.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مكافحة الفساد, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان

توقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟

10:43 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، 641 متهما بينهم موظفون في وزارات سيادية على خلفية في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت الهيئة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تورطوا في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وفقا لجريدة الرياض.
وبينت أنهم موظفون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى تواصل الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2020
ماذا يفعل محمد بن سلمان بالأموال المستولى عليها من المتورطين في الفساد؟
19 نوفمبر 2020, 16:34 GMT
وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات المحددة، للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة إن الفساد كان قد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.
وأكد ولي العهد السعودي أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيرا أو أميرا أو أيا كان".
وعن مصير الأموال المستردة في قضايا الفساد، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، الدكتور ماجد القصبي، في تصريحات سابقة أن "هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات وتعلن في ميزانية كل عام حيث تصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:28 GMTنائب وزير خارجية كوريا الجنوبية في فيينا لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة
11:26 GMTديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
11:25 GMTأكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها
11:22 GMTإعلام: رصد متحور جديد وخطير من كورونا
11:13 GMTهل ما زال مجلس الأمن يمثل صمام أمان لمنع حدوث حرب عالمية ثالثة؟
11:08 GMTالولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم
11:08 GMTفرنسا تفرض غرامة 300 ألف يورو على شركة محمول "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين"
11:02 GMTأمير سعودي يشن هجوما على حسن نصر الله ويطرح عليه عددا من الأسئلة
11:00 GMTصورة تثير جدلا واسعا... ماذا رصدت الكاميرات في يد ابنة قاسم سليماني
10:58 GMTمطالب شعبية ضخمة للحكومة البريطانية لإلغاء "وسام الفروسية" الممنوح لتوني بلير
10:58 GMTماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن في أول مقال له بمطبوعة أمريكية منذ 10 سنوات
10:53 GMTكورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي
10:47 GMTموسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور
10:43 GMTتوقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟
10:31 GMT"قد نعود لأيام لا نرغبها"... الداخلية السعودية تحذر من الوضع الحالي
10:30 GMTشجرة تتعلق بالنبي محمد تزرع في مدينة روسية.. صورة
10:28 GMTمصر تحسم جدل تسبب شحناتها من البصل الأخضر في إصابة مواطنين بالدنمارك ببكتريا الإيكولاي
10:20 GMTأمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء
10:15 GMTطائرة "إف-35" الأمريكية تهبط قسريا بسبب فشل معدات الهبوط...فيديو
10:13 GMTرئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة