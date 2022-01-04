جلالي: زيارة الرئيس الإيراني إلی روسيا نقطة تحول في العلاقات بين البلدین

وحسب تصريحاته لوكالة إرنا الإيرانية، أكد جلالي أن الزيارة تضع طريقا للتعاون بين البلدين.واعتبر جلالي أن الزيارة تحظى بأهمية كبيرة في ظل تطورات دولية تشهدها المنطقة.وقال إنه من الطبيعي أن تلقى الزيارة تشويها من الأعداء لأهميتها وأهدافها.وأكد جلالي على اجتماع رئيس إيران مع الرئيس الروسي، لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية وتعزيز التعاون الثناني المشترك.وحول اتفاقية طويلة الأمد مع روسيا، أوضح السفير الإيراني لدى موسكو، أنه تم إعداد مسودة لهذا الأمر لكن توقيعها يستغرق وقتا طويلا ولذا لن يتم خلال الزيارة.وقد وقعت اتفاقية سابقة بين روسيا وإيران عام 2001 وانتهت العام الماضي، إلا أنه هناك نية لتجديدها حسب حديث جلالي لوكالة إرنا، الذي أضاف أن وزيري الخارجية في إيران وروسيا اتفقا على إعداد مسودة لتمديد الاتفاقية، بعد مراجعتها في برلماني البلدين.
واعتبر جلالي أن الزيارة تحظى بأهمية كبيرة في ظل تطورات دولية تشهدها المنطقة.
وقال إنه من الطبيعي أن تلقى الزيارة تشويها من الأعداء لأهميتها وأهدافها.
وأكد جلالي على اجتماع رئيس إيران مع الرئيس الروسي، لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية وتعزيز التعاون الثناني المشترك.
وحول اتفاقية طويلة الأمد مع روسيا، أوضح السفير الإيراني لدى موسكو، أنه تم إعداد مسودة لهذا الأمر لكن توقيعها يستغرق وقتا طويلا ولذا لن يتم خلال الزيارة.
وقد وقعت اتفاقية سابقة بين روسيا وإيران عام 2001 وانتهت العام الماضي، إلا أنه هناك نية لتجديدها حسب حديث جلالي لوكالة إرنا، الذي أضاف أن وزيري الخارجية في إيران وروسيا اتفقا على إعداد مسودة لتمديد الاتفاقية، بعد مراجعتها في برلماني البلدين.