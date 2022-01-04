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https://arabic.sputniknews.com/20220104/دراسة-توضح-زمرة-الدم-الأقل-عرضة-للإصابة-بكورونا-1054933036.html
دراسة توضح زمرة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا
دراسة توضح زمرة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا
وجد باحثون في جامعة كنت في المملكة المتحدة أن الأشخاص ذوي زمرة الدم 0 لديهم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:58+0000
2022-01-04T13:58+0000
مجتمع
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وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Epidemics"، فإن احتمال نقل المرض بين شخصين يزيد مرتين إلى ثلاث مرات إذا كان لديهما زمرة دم متوافقة.نظرًا لأن زمرة الدم 0 منتشرة عالميا، فإن مالكها يتمتع بحماية أكبر ضد COVID-19، ولكن يمكنه نقل العدوى للآخرين.في الوقت نفسه، أشار العلماء إلى أنه يجب تطعيم المرء بغض النظر عن زمرة الدم، لأن صاحب زمرة الدم O غير الملقح لا يزال يشكل خطرًا على الآخرين.في وقت سابق، أكد علماء الفيروسات على التقارير التي تفيد بأن الإصابة بفيروس كورونا تسرع الشيخوخة، ويقول الخبراء إنه لم يمر وقت كافٍ منذ بداية الوباء للحصول على البيانات العلمية.
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مجتمع

دراسة توضح زمرة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

13:58 GMT 04.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICعينة دم تحمل فيروس "كورونا"
عينة دم تحمل فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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وجد باحثون في جامعة كنت في المملكة المتحدة أن الأشخاص ذوي زمرة الدم 0 لديهم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Epidemics"، فإن احتمال نقل المرض بين شخصين يزيد مرتين إلى ثلاث مرات إذا كان لديهما زمرة دم متوافقة.
نظرًا لأن زمرة الدم 0 منتشرة عالميا، فإن مالكها يتمتع بحماية أكبر ضد COVID-19، ولكن يمكنه نقل العدوى للآخرين.
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في الوقت نفسه، أشار العلماء إلى أنه يجب تطعيم المرء بغض النظر عن زمرة الدم، لأن صاحب زمرة الدم O غير الملقح لا يزال يشكل خطرًا على الآخرين.
في وقت سابق، أكد علماء الفيروسات على التقارير التي تفيد بأن الإصابة بفيروس كورونا تسرع الشيخوخة، ويقول الخبراء إنه لم يمر وقت كافٍ منذ بداية الوباء للحصول على البيانات العلمية.
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