رئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة

وتعهد باقري، في كلمة له في كرمان، بمواصلة "طريق الشهيد قاسم سليماني والوقوف والمقاومة ومواصلة طريق الإمام والقيادة والشهداء"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.ووصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة"، قائلا: إن "الحاج قاسم قدم الكثير من الخدمات في الجبهات حتى يوم استشهاده دون تعب، وترك للأمة دروسا كافية، وواجب علينا الحديث عن دروس الشهيد سليماني وتناقلها من جيل إلى جيل".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
ووصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة"، قائلا: إن "الحاج قاسم قدم الكثير من الخدمات في الجبهات حتى يوم استشهاده دون تعب، وترك للأمة دروسا كافية، وواجب علينا الحديث عن دروس الشهيد سليماني وتناقلها من جيل إلى جيل".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.