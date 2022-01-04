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https://arabic.sputniknews.com/20220104/رئيس-الأركان-الإيراني-يصف-قاسم-سليماني-بـالأسطورة-وصاحب-المدرسة-ويكشف-ما-تركه-للأمة-1054922809.html
رئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة
رئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إنجاز القوات المسلحة مهامها بقوة في ضوء التنسيق بين جميع الجهات. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:13+0000
2022-01-04T10:13+0000
أخبار إيران
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وتعهد باقري، في كلمة له في كرمان، بمواصلة "طريق الشهيد قاسم سليماني والوقوف والمقاومة ومواصلة طريق الإمام والقيادة والشهداء"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.ووصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة"، قائلا: إن "الحاج قاسم قدم الكثير من الخدمات في الجبهات حتى يوم استشهاده دون تعب، وترك للأمة دروسا كافية، وواجب علينا الحديث عن دروس الشهيد سليماني وتناقلها من جيل إلى جيل".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/خامنئي-يغرد-بصورة-من-موقع-اغتيال-قاسم-سليماني-ويعلق-1054920492.html
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أخبار إيران

رئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة

10:13 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إنجاز القوات المسلحة مهامها بقوة في ضوء التنسيق بين جميع الجهات.
وتعهد باقري، في كلمة له في كرمان، بمواصلة "طريق الشهيد قاسم سليماني والوقوف والمقاومة ومواصلة طريق الإمام والقيادة والشهداء"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
خامنئي يغرد بصورة من موقع اغتيال قاسم سليماني... ويعلق
09:12 GMT
ووصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة"، قائلا: إن "الحاج قاسم قدم الكثير من الخدمات في الجبهات حتى يوم استشهاده دون تعب، وترك للأمة دروسا كافية، وواجب علينا الحديث عن دروس الشهيد سليماني وتناقلها من جيل إلى جيل".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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10:13 GMTرئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة