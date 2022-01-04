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زيادة إصابات كوفيد في الكونغرس الأمريكي مع تفشي المتحور أوميكرون
زيادة إصابات كوفيد في الكونغرس الأمريكي مع تفشي المتحور أوميكرون
قال طبيب مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، يوم الاثنين، إن الكونغرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T01:23+0000
2022-01-04T01:23+0000
الكونغرس الأمريكي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونغرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونغرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة "أوميكرون" حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب اليوم الاثنين.تأتي هذه الزيادة في الكونغرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى ​​418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونغرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.
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الكونغرس الأمريكي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

زيادة إصابات كوفيد في الكونغرس الأمريكي مع تفشي المتحور أوميكرون

01:23 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Leah Millisالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Leah Millis
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قال طبيب مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، يوم الاثنين، إن الكونغرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19.
وارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونغرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونغرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة "أوميكرون" حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب اليوم الاثنين.
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تأتي هذه الزيادة في الكونغرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى ​​418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.
وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونغرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.
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