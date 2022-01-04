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سوريا تحقق المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني
سوريا تحقق المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني
حقق الفريق السوري المشارك في مسابقة تايوان للحساب الذهني، المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:54+0000
2022-01-04T11:54+0000
العالم العربي
تايوان
مسابقة
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الفريق السوري، من مدينة القامشلي، شارك في فعاليات مسابقة تايوان التي اختتمت يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني، وذلك من خلال برنامج "زووم" محرزا المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي.وأوضحت مدربة الفريق روضة المكطف، التي حصلت على لقب أفضل مدربة في المسابقة، أن الفريق السوري المشارك مؤلف من 10 أطفال، حيث أحرز الطفل محمد نور شيخ زين المركز الأول في المستوى الثالث، فيما أحرزت الطفلة آرين ساكير المركز الأول في المستوى الرابع.ونوهت المكطف، إلى أن هذه المسابقة تعد من أقوى البطولات الدولية، والتي شاركت فيها عدة فرق من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وتونس ومصر.وبحسب سانا، كان الفريق السوري قد شارك بعدة مسابقات دولية أخرى منها مسابقة بطل العرب التي أقيمت في الجزائر وحصل فيها على المركز الأول ممثلا بالبطل زانا عثمان.
https://arabic.sputniknews.com/20210831/فريق-سوري-يؤسس-مشروع-سكاي-بايك-ليكون-الأول-عربيا-فيديو-1049999008.html
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العالم العربي, تايوان, مسابقة, أخبار سوريا اليوم

سوريا تحقق المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني

11:54 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Mohamed Damourأجواء احتفالات الكريسماس في سوريا
أجواء احتفالات الكريسماس في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Mohamed Damour
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حقق الفريق السوري المشارك في مسابقة تايوان للحساب الذهني، المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الفريق السوري، من مدينة القامشلي، شارك في فعاليات مسابقة تايوان التي اختتمت يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني، وذلك من خلال برنامج "زووم" محرزا المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي.
وأوضحت مدربة الفريق روضة المكطف، التي حصلت على لقب أفضل مدربة في المسابقة، أن الفريق السوري المشارك مؤلف من 10 أطفال، حيث أحرز الطفل محمد نور شيخ زين المركز الأول في المستوى الثالث، فيما أحرزت الطفلة آرين ساكير المركز الأول في المستوى الرابع.
ونوهت المكطف، إلى أن هذه المسابقة تعد من أقوى البطولات الدولية، والتي شاركت فيها عدة فرق من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وتونس ومصر.
مشروع سكاي بايك النور في ريف اللاذقية، سوريا 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2021
فريق سوري يؤسس مشروع "سكاي بايك" ليكون الأول عربيا... فيديو
31 أغسطس 2021, 13:26 GMT
وبحسب سانا، كان الفريق السوري قد شارك بعدة مسابقات دولية أخرى منها مسابقة بطل العرب التي أقيمت في الجزائر وحصل فيها على المركز الأول ممثلا بالبطل زانا عثمان.
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