سوريا تحقق المركز الأول في مسابقة تايوان للحساب الذهني

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الفريق السوري، من مدينة القامشلي، شارك في فعاليات مسابقة تايوان التي اختتمت يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني، وذلك من خلال برنامج "زووم" محرزا المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي.وأوضحت مدربة الفريق روضة المكطف، التي حصلت على لقب أفضل مدربة في المسابقة، أن الفريق السوري المشارك مؤلف من 10 أطفال، حيث أحرز الطفل محمد نور شيخ زين المركز الأول في المستوى الثالث، فيما أحرزت الطفلة آرين ساكير المركز الأول في المستوى الرابع.ونوهت المكطف، إلى أن هذه المسابقة تعد من أقوى البطولات الدولية، والتي شاركت فيها عدة فرق من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والجزائر وتونس ومصر.وبحسب سانا، كان الفريق السوري قد شارك بعدة مسابقات دولية أخرى منها مسابقة بطل العرب التي أقيمت في الجزائر وحصل فيها على المركز الأول ممثلا بالبطل زانا عثمان.
حقق الفريق السوري المشارك في مسابقة تايوان للحساب الذهني، المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الفريق السوري، من مدينة القامشلي، شارك في فعاليات مسابقة تايوان التي اختتمت يوم الأحد 2 يناير/ كانون الثاني، وذلك من خلال برنامج "زووم" محرزا المركز الأول للمستويين الثالث والرابع على التوالي.
وأوضحت مدربة الفريق روضة المكطف، التي حصلت على لقب أفضل مدربة في المسابقة، أن الفريق السوري المشارك مؤلف من 10 أطفال، حيث أحرز الطفل محمد نور شيخ زين المركز الأول في المستوى الثالث، فيما أحرزت الطفلة آرين ساكير المركز الأول في المستوى الرابع.