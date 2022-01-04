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https://arabic.sputniknews.com/20220104/شركة-بيرة-أمريكية-تحذف-تغريدات-مسيئة-للمستهلكين-وتعتذر-عنها-1054933491.html
شركة بيرة أمريكية تحذف تغريدات مسيئة للمستهلكين وتعتذر عنها
شركة بيرة أمريكية تحذف تغريدات مسيئة للمستهلكين وتعتذر عنها
اعتذرت شركة بيرة أمريكية عن تغريدات لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس ‏الاثنين، والتي تحمل إساءة لكافة مستهلكيها.‏ 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:19+0000
2022-01-04T14:19+0000
مجتمع
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وقالت شركة "بابست بلو ريبون" في تغريدتها للمستهلكين إنهم إذا كانوا لا يتناولون مشروبها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، فيمكنهم تجربة القيام بفعل غير لائق.وحذفت الشركة التغريدة، بالإضافة إلى تغريدة مسيئة أخرى، ترد من خلالها الشركة على مستهلك قائلة له: "اسأل والدتك".وأشار أحد مستخدمي "تويتر" إلى أن "هناك شخص مخمور كان يغرد عبر حساب الشركة صباح أمس الاثنين".وقال نائب رئيس التسويق في شركة "بابست بلو ريبون"، نيك ريلي، في تصريحات لموقع "أد ويك" إن شخصا واحدا كان مسؤولا عن الردود المسيئة، وأن الشركة تتعامل مع الأمر بشكل "داخلي".وتابع أن الشركة تعتذر عن لغة ومحتوى تغريداتها الأخيرة، وأوضحت أن التغريدات المعنية كتبت بحكم سيئ من قبل أحد شركائنا.وأكد: "لا يعكس محتوى هذه التغريدات بأي حال من الأحوال قيم شركة "بابست" وشركائنا، نحن نتعامل مع الأمر داخليا وقد أزلنا التغريدات من المنصات الاجتماعية".
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مجتمع, منوعات

شركة بيرة أمريكية تحذف تغريدات مسيئة للمستهلكين وتعتذر عنها

14:19 GMT 04.01.2022
CC BY 2.0 / Jake Bradley / بيرة كورونا
 بيرة كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
بيرة كورونا
CC BY 2.0 / Jake Bradley /
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اعتذرت شركة بيرة أمريكية عن تغريدات لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس ‏الاثنين، والتي تحمل إساءة لكافة مستهلكيها.‏
وقالت شركة "بابست بلو ريبون" في تغريدتها للمستهلكين إنهم إذا كانوا لا يتناولون مشروبها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، فيمكنهم تجربة القيام بفعل غير لائق.
وحذفت الشركة التغريدة، بالإضافة إلى تغريدة مسيئة أخرى، ترد من خلالها الشركة على مستهلك قائلة له: "اسأل والدتك".
وأشار أحد مستخدمي "تويتر" إلى أن "هناك شخص مخمور كان يغرد عبر حساب الشركة صباح أمس الاثنين".
وقال نائب رئيس التسويق في شركة "بابست بلو ريبون"، نيك ريلي، في تصريحات لموقع "أد ويك" إن شخصا واحدا كان مسؤولا عن الردود المسيئة، وأن الشركة تتعامل مع الأمر بشكل "داخلي".
وتابع أن الشركة تعتذر عن لغة ومحتوى تغريداتها الأخيرة، وأوضحت أن التغريدات المعنية كتبت بحكم سيئ من قبل أحد شركائنا.
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وأكد: "لا يعكس محتوى هذه التغريدات بأي حال من الأحوال قيم شركة "بابست" وشركائنا، نحن نتعامل مع الأمر داخليا وقد أزلنا التغريدات من المنصات الاجتماعية".
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