تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/شريحة-تحت-الجلد-لإثبات-تلقي-لقاح-كورونا-مخاوف-من-استخدامها-في-التجسس-1054939222.html
شريحة تحت الجلد لإثبات تلقي لقاح كورونا... مخاوف من استخدامها في التجسس
شريحة تحت الجلد لإثبات تلقي لقاح كورونا... مخاوف من استخدامها في التجسس
أثارت شرائح إلكترونية تُزرع تحت الجلد لإثبات تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مخاوف عديدة من إمكانية استخدامها في المراقبة والتجسس، لكن الشركة المطورة نفت... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:57+0000
2022-01-04T15:57+0000
مجتمع
صحة
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1048538488_0:446:2049:1598_1920x0_80_0_0_557b706a00b6c0ce271eb95aecdcbace.jpg
وقال هانيس شجبلاد، العضو المنتدب لشركة "Dsruptive Subdermals" المتخصصة في صنع الرقائق الدقيقة بالسويد إن تلك الشرائح لا تسمح بمراقبة حاملها.وأعرب شجبلاد في مقابلة مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن سعادته "لأن الناس يتطرقون لذلك الابتكار في محادثاتهم العامة"، مشددا على ضرورة "مناقشة التقنيات الجديدة وفهمها على نطاق واسع".كان هانيس سيوبلاد رئيس الشركة، قال في تصريحات سابقة: "لقد برمجت الشريحة بحيث يكون تصريحي الصحي عليها. والسبب أنني أرغب دائماً في أن تكون بحوزتي، ولقراءة الشريحة، ليس علي سوى أن أمرر هاتفي فوقها".وأوضح "ليس لها بطارية، ولا يمكنها إرسال إشارة من تلقائها، وهي بالتالي نائمة عموماً، ولا يمكنها تحديد مكان وجود حاملها، ولا يمكن تشغيلها إلا عند لمسها بهاتف ذكي".وشرح أن "ثمن زرع النوع الأكثر تطوراً من الرقاقات الدقيقة يبلغ نحو 100 يورو، في حين تبلغ تكلفة الأساور المتصلة عموماً ضعف هذا المبلغ". ومن الممكن الاحتفاظ بالغرسة التي يبلغ حجمها 2 مم × 16 مم، لمدة 30 أو 40 عاماً، فيما لا يمكن استخدام السوار سوى لـ3 أو 4 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/إصابة-ملك-وملكة-السويد-بكورونا-1054936721.html
https://arabic.sputniknews.com/20220104/ظهور-أدلة-جديدة-هل-تحتاج-سلالة-أوميكرون-إلى-لقاح-خاص؟-1054926170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1048538488_0:254:2049:1790_1920x0_80_0_0_75502bfb772408916ffac4b2588c4943.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, صحة, فيروس كورونا

شريحة تحت الجلد لإثبات تلقي لقاح كورونا... مخاوف من استخدامها في التجسس

15:57 GMT 04.01.2022
© Fotolia / Elnurزرع شريحة
زرع شريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Fotolia / Elnur
تابعنا عبر
أثارت شرائح إلكترونية تُزرع تحت الجلد لإثبات تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مخاوف عديدة من إمكانية استخدامها في المراقبة والتجسس، لكن الشركة المطورة نفت ذلك.
وقال هانيس شجبلاد، العضو المنتدب لشركة "Dsruptive Subdermals" المتخصصة في صنع الرقائق الدقيقة بالسويد إن تلك الشرائح لا تسمح بمراقبة حاملها.
ملكة وملكة السويد، جوستاف السادس عشر وسيلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
إصابة ملك وملكة السويد بكورونا
15:11 GMT
وأعرب شجبلاد في مقابلة مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن سعادته "لأن الناس يتطرقون لذلك الابتكار في محادثاتهم العامة"، مشددا على ضرورة "مناقشة التقنيات الجديدة وفهمها على نطاق واسع".
كان هانيس سيوبلاد رئيس الشركة، قال في تصريحات سابقة: "لقد برمجت الشريحة بحيث يكون تصريحي الصحي عليها. والسبب أنني أرغب دائماً في أن تكون بحوزتي، ولقراءة الشريحة، ليس علي سوى أن أمرر هاتفي فوقها".
وأوضح "ليس لها بطارية، ولا يمكنها إرسال إشارة من تلقائها، وهي بالتالي نائمة عموماً، ولا يمكنها تحديد مكان وجود حاملها، ولا يمكن تشغيلها إلا عند لمسها بهاتف ذكي".
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
ظهور أدلة جديدة... هل تحتاج سلالة أوميكرون إلى لقاح خاص؟
11:38 GMT
وشرح أن "ثمن زرع النوع الأكثر تطوراً من الرقاقات الدقيقة يبلغ نحو 100 يورو، في حين تبلغ تكلفة الأساور المتصلة عموماً ضعف هذا المبلغ".
ومن الممكن الاحتفاظ بالغرسة التي يبلغ حجمها 2 مم × 16 مم، لمدة 30 أو 40 عاماً، فيما لا يمكن استخدام السوار سوى لـ3 أو 4 سنوات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:09 GMTالمغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران
16:08 GMTصواريخ "سام 7" الفلسطينية تثير خلافا داخل إسرائيل
16:02 GMTإصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات جنوبي الخليل
15:57 GMTشريحة تحت الجلد لإثبات تلقي لقاح كورونا... مخاوف من استخدامها في التجسس
15:57 GMTمصرع 8 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران... فيديو
15:52 GMTقرش "الوحش ماكو" يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز... فيديو
15:49 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 240 مسلحا من "أنصار الله" في يوم واحد
15:49 GMTانتخابات الرئاسة الإيطالية في 24 يناير.. فمن هو المرشح الأوفر حظا؟
15:43 GMT"أمر مهول"... وزير الصحة الفرنسي يتوقع تسجيل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية
15:42 GMTمضيف طيران مخضرم يعمل في خطوط طيران أمريكية بهوية مزورة لمدة 23 عاما
15:39 GMTفيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية.. والأرصاد تصدر توضيحا
15:33 GMTالبرهان والمبعوث الأممي يؤكدان ضرورة الإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا لحمدوك
15:32 GMTالأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" يكشف دور سليماني في استهداف تل أبيب
15:29 GMTالسعودية قلقة من تجاوزات إيران وتؤكد وقوفها ضد "السلاح النووي"
15:28 GMTهل تتضخم الأرض أم تتقلص ومتى تفقد غلافها الجوي... عالم بارز يقدم معلومات مثيرة... صور وفيديو
15:25 GMTبايدن: أمريكا تحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في 40 عاما
15:23 GMTالاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
15:22 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن الحج والعمرة بعد ارتفاع إصابات كورونا
15:11 GMTإصابة ملك وملكة السويد بكورونا
15:06 GMTمصر.. الخميس إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد