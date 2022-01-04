صحيفة: هالاند يحدد أخيرا موعد تقرير مصيره

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن هالاند سيحدد وجهته التي يلعب بها بدءا من الموسم المقبل، في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أن إدارة بوروسيا طالبته بالكشف عن خططه المستقبلية، وسط ترجيحات بأنه سيلعب ما تبقى من الموسم الجاري مع الفريق الألماني، ثم سيرحل بنهايته.وكانت صحيفة آس الإسبانية، قالت منذ أيام، إن الدولي النرويجي قال للجماهير التي سألته عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا".ويحظى صاحب الـ21 عاما باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان.
كشف النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني موعد تقرير مصيره.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن هالاند سيحدد وجهته التي يلعب بها بدءا من الموسم المقبل، في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أن إدارة بوروسيا طالبته بالكشف عن خططه المستقبلية، وسط ترجيحات بأنه سيلعب ما تبقى من الموسم الجاري مع الفريق الألماني، ثم سيرحل بنهايته.