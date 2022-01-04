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https://arabic.sputniknews.com/20220104/صخرة-عملاقة-غريبة-تزن-132-طنا-يستطيع-الجميع-تحريكها-صور-وفيديو--1054931842.html
صخرة عملاقة غريبة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها... صور وفيديو
صخرة عملاقة غريبة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها... صور وفيديو
تثير إحدى الصخور الضخمة المتواجدة في غابة فرنسية حيرة الزوار بسبب القدرة على تحريكها بسهولة على الرغم من حجمها الهائل ووزنها الذي يبلغ حوالي 132 طنا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:42+0000
2022-01-04T13:44+0000
مجتمع
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وتكتسب الصخرة التي يطلق عليها اسم (Trembling Rock) أي "الصخرة المرتجفة" شهرة واسعة في فرنسا وبين السياح بسبب فرادتها وغرابتها.تقع الصخرة في غابة هولغوت (Huelgoat) شمال شرقي فرنسا، وتبدو للوهلة الأولى ملتصقة بالأرض بثبات كبير بسبب حجمها الهائل حيث يصل طولها لحوالي 7 أمتار مع ارتفاع يبلغ حوالي مترين ونصف.وبحسب موقع "odditycentral" تعتبر هذه الصخرة العملاقة كتلة من الغرانيت يبلغ طولها 7 أمتار ووزنها 137 طنا، لكن المثير للدهشة أنه يمكن لأي شخص تحريكها باليد.وأشار المصدر إلى أن هذه الغابة التي تتمركز فيها الصخرة الغريبة تعد موطنا للعديد من الصخور الكبيرة والعجائب الجيولوجية، ولكن صخرة "Trembling Rock" هي الأكثر شهرة من بينها جميعا.ويميز الصخرة أيضا شكلها المستطيل، وهي كبيرة وثقيلة لدرجة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يأمل في تحريكها بمفرده، لكن ومع ذلك يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مدى حجمه أو قوته أن يهزها بلطف للأعلى وللأسفل بمجرد الضغط على المكان الصحيح، أي مكان محدد بجانبها، لتجعل أي شخص يبدو كرجل خارق عند تحريكها.ونوهت المصادر إلى أن الصخرة تتمركز على قاعدة صخرية أخرى وبمكان محدد بمنتصفها جعلتها تتوازن بشكل طفيف في الأمر الذي سهل حركتها المتذبذبة.
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مجتمع

صخرة عملاقة غريبة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها... صور وفيديو

13:42 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 04.01.2022)
© Photo / pixabay/BlackPowder75صخور عملاقة ومرتفعات جبلية بجانب غابة مطرية
صخور عملاقة ومرتفعات جبلية بجانب غابة مطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Photo / pixabay/BlackPowder75
تابعنا عبر
تثير إحدى الصخور الضخمة المتواجدة في غابة فرنسية حيرة الزوار بسبب القدرة على تحريكها بسهولة على الرغم من حجمها الهائل ووزنها الذي يبلغ حوالي 132 طنا.
وتكتسب الصخرة التي يطلق عليها اسم (Trembling Rock) أي "الصخرة المرتجفة" شهرة واسعة في فرنسا وبين السياح بسبب فرادتها وغرابتها.
تقع الصخرة في غابة هولغوت (Huelgoat) شمال شرقي فرنسا، وتبدو للوهلة الأولى ملتصقة بالأرض بثبات كبير بسبب حجمها الهائل حيث يصل طولها لحوالي 7 أمتار مع ارتفاع يبلغ حوالي مترين ونصف.
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12:54 GMT
وبحسب موقع "odditycentral" تعتبر هذه الصخرة العملاقة كتلة من الغرانيت يبلغ طولها 7 أمتار ووزنها 137 طنا، لكن المثير للدهشة أنه يمكن لأي شخص تحريكها باليد.
وأشار المصدر إلى أن هذه الغابة التي تتمركز فيها الصخرة الغريبة تعد موطنا للعديد من الصخور الكبيرة والعجائب الجيولوجية، ولكن صخرة "Trembling Rock" هي الأكثر شهرة من بينها جميعا.
ويميز الصخرة أيضا شكلها المستطيل، وهي كبيرة وثقيلة لدرجة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يأمل في تحريكها بمفرده، لكن ومع ذلك يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مدى حجمه أو قوته أن يهزها بلطف للأعلى وللأسفل بمجرد الضغط على المكان الصحيح، أي مكان محدد بجانبها، لتجعل أي شخص يبدو كرجل خارق عند تحريكها.
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ونوهت المصادر إلى أن الصخرة تتمركز على قاعدة صخرية أخرى وبمكان محدد بمنتصفها جعلتها تتوازن بشكل طفيف في الأمر الذي سهل حركتها المتذبذبة.
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