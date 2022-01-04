https://arabic.sputniknews.com/20220104/صواريخ-سام-7-الفلسطينية-تثير-خلافا-داخل-إسرائيل-1054939467.html

صواريخ "سام 7" الفلسطينية تثير خلافا داخل إسرائيل

صواريخ "سام 7" الفلسطينية تثير خلافا داخل إسرائيل

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ المقاومة الفلسطينية "سام 7" قد أثارت خلافا كبيرا داخل إسرائيل. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T16:08+0000

2022-01-04T16:08+0000

2022-01-04T16:08+0000

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إسرائيل

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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر عسكرية إسرائيلية بارزة انتقادهم لتسريب مكتب رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، أوامر عسكرية تقضي بالرد على سقوط الصاروخين اللذان سقطا في البحر المتوسط أمام شواطئ تل أبيب.وأفادت الصحيفة بأن تسريب أوامر الرد على الصواريخ الفلسطينية التي انطلقت من قطاع غزة، فجر السبت الماضي، قد منح حركة "حماس" فرصة الاستعداد للهجمات الإسرائيلية على القطاع.وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تسريبات أو تصريحات مكتب نفتالي بينيت قد عرَّضت القوات الجوية الإسرائيلية خلال تواجدها في سماء قطاع غزة للخطر، حيث ساهمت في استعداد حماس بالرد بصواريخ "سام 7" على المروحيات الإسرائيلية التي اخترقت سماء غزة.للمزيد: المقاومة الفلسطينية تستهدف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ "سام 7"وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح السبت الماضي، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب. وبدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الأحد، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي بصواريخ "سام 7".للمزيد: نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون كيس ملاكمة لحماسونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.

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