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صورة تثير جدلا واسعا... ماذا رصدت الكاميرات في يد ابنة قاسم سليماني
صورة تثير جدلا واسعا... ماذا رصدت الكاميرات في يد ابنة قاسم سليماني
كانت زينب ابنة الجنرال قاسم سليماني تلتقط صورا تذكارية مع عدد من النساء على هامش حفل تأبين أقيم في بغداد، حين ظهر في يدها جهاز أثار جدلا وانتقادات واسعة بين... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T11:00+0000
2022-01-04T11:00+0000
العالم
أخبار إيران
قاسم سليماني
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وكان الجهاز هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية، وهو ما أثار دهشة وانتقادات نشطاء على مواقع التواصل، إذ كانت زينب قد انتهت لتوها من تهديد ووعيد للأمريكان الذين أراقوا دم أبيها.وقال السياسي والإعلامي الإسرائيلي إدي كوهين، تعليقا على الصورة: "زينب سليماني تحمل تلفون من صناعة أمريكا التي قتلت أبيها، كيف ضد الاستكبار يا عيني؟".وكتب حساب يحمل اسم "الأحداث الأمريكية": زينب ابنة قاسم سليماني تحمل الهاتف الأمريكي وتهدد في ذكرى مقتل والدها "أقول للأمريكان والله والله لن ننسى دماء والدي".وقالت زينب قاسم سليماني خلال حفل التأبين الذي أقيم في بغداد، يوم الأحد: "إننا نقترب يدا بيد وخطوة خطوة من أفق الانتقام الشديد من الأعداء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهيدين" في إشارة إلى والدها ورفيقه أبو مهدي المهندس قائد هيئة الحشد الشعبي العراقية.وتابعت: "سيأتي اليوم الذي نهنئ فيه بعضنا على خروجهم المذل ونحيي آبائنا في هذا المقتل الذين لن تحمل دماؤهم الطاهرة لنا وجميع شعوب المنطقة سوى الحرية والعزة، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب".وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام لقتل الجنرال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة قبل عامين، ما لم يتم محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.وقُتل سليماني والمهندس في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أمر به الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.
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العالم, أخبار إيران, قاسم سليماني

صورة تثير جدلا واسعا... ماذا رصدت الكاميرات في يد ابنة قاسم سليماني

11:00 GMT 04.01.2022
© AFP 2021زينب قاسم سليماني، ابنة قائد فيلق القدس، خلال حفل تأبين والدها.
زينب قاسم سليماني، ابنة قائد فيلق القدس، خلال حفل تأبين والدها. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021
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كانت زينب ابنة الجنرال قاسم سليماني تلتقط صورا تذكارية مع عدد من النساء على هامش حفل تأبين أقيم في بغداد، حين ظهر في يدها جهاز أثار جدلا وانتقادات واسعة بين المعارضين.
وكان الجهاز هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية، وهو ما أثار دهشة وانتقادات نشطاء على مواقع التواصل، إذ كانت زينب قد انتهت لتوها من تهديد ووعيد للأمريكان الذين أراقوا دم أبيها.
وقال السياسي والإعلامي الإسرائيلي إدي كوهين، تعليقا على الصورة: "زينب سليماني تحمل تلفون من صناعة أمريكا التي قتلت أبيها، كيف ضد الاستكبار يا عيني؟".
وكتب حساب يحمل اسم "الأحداث الأمريكية": زينب ابنة قاسم سليماني تحمل الهاتف الأمريكي وتهدد في ذكرى مقتل والدها "أقول للأمريكان والله والله لن ننسى دماء والدي".
وقالت زينب قاسم سليماني خلال حفل التأبين الذي أقيم في بغداد، يوم الأحد: "إننا نقترب يدا بيد وخطوة خطوة من أفق الانتقام الشديد من الأعداء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهيدين" في إشارة إلى والدها ورفيقه أبو مهدي المهندس قائد هيئة الحشد الشعبي العراقية.
وتابعت: "سيأتي اليوم الذي نهنئ فيه بعضنا على خروجهم المذل ونحيي آبائنا في هذا المقتل الذين لن تحمل دماؤهم الطاهرة لنا وجميع شعوب المنطقة سوى الحرية والعزة، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب".
وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالانتقام لقتل الجنرال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة قبل عامين، ما لم يتم محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقُتل سليماني والمهندس في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أمر به الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.
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