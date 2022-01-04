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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ضرس-العقل-مجلة-علمية-تكشف-أسباب-تأخر-ظهوره-في-الفم-1054944680.html
ضرس العقل... مجلة علمية تكشف أسباب تأخر ظهوره في الفم
ضرس العقل... مجلة علمية تكشف أسباب تأخر ظهوره في الفم
يعاني الكثيرون من آلام ظهور ضرس العقل في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات من العمر، حيث يقوم الأغلب باقتلاع الضرس لدى طبيب الأسنان، لكن لماذا يظهر هذا... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:10+0000
2022-01-04T18:10+0000
مجتمع
علوم
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اقترح العلماء العديد من النظريات التي فسرت أسباب تأخر ضرس العقل لدى الإنسان، حيث قدمت الدراسات العديد من الإجابات حول هذه الحالة.بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية، فإن الجواب يتعلق بعملية نمو الطفل، حيث لا توجد مساحة كافية في فك الطفل ليظهر ضروس العقل، لكن مع استمرار عملية النمو، تتوسع المساحة في فك الإنسان، وتمنح مكانا كافيا لظهور ضرس العقل.وعلى الرغم من ذلك، فإن فك الإنسان الحديث غالبا لا ينمو بشكل يسمح لأضراس العقل بالظهور دون مشكلة، الأمر الذي يجعل من إزالة ضرس العقل السبيل الوحيد لتخطي المشكلة، أو آلام الضرس.وأشارت مجلة "Live Science" في تقريرها إلى وجود سبب آخر لظهور ضروس العقل خلال فترة الشباب هو عدم الحاجة إليها حتى ذلك الحين. أي أن الإنسان بعد سن البلوغ يكون قد فقد بعض أسنانه بسبب الطعام القاسي، لذلك فإن ضروس العقل، هي المجموعة الثالثة من الأضراس، التي تحل محل تلك المفقودة.وبين كوبفرمان أن أول مجموعة من الأضراس الدائمة، أو الأسنان الموجودة في مؤخرة الفم والمصممة لطحن الطعام، تأتي أولاً في حوالي عمر الـ 6 سنوات، عندما يبدأ الطفل فقدان أسنانه اللبنية. وفي حوالي سن 12 عاما، تظهر الأضراس الثانية، وتعمل كنسخة احتياطية للأضراس البالغة من العمر 6 سنوات في حالة ظهور فراغات، ثم تأتي الأضراس الثالثة، أو أضراس العقل، في سن 17 إلى 21 عاما تقريبا، بحسب "theconversation".حاليا، غالبا ما يزيل أطباء الأسنان ضرس العقل لأن ظهوره يمكن أن يسبب ألما، حتى لو لم يكن الشخص يعاني من الألم، فإن إزالة ضرس العقل في مرحلة الشباب يمكن أن تمنع المشكلات الصحية في وقت لاحق من الحياة، مثل التهابات اللثة.وبحسب المصدر، لا يقوم أطباء الأسنان وجراحو الفم بشكل عام بإزالة ضرس العقل كإجراء وقائي بعد سن 27 عاما، لأن مخاطر حدوث مضاعفات، مثل تلف الأعصاب القريبة مرتفعة جدا، لكن قد يتم إزالته بسبب الألم المستمر.المشكلة العلمية تكن في أن ضروس العقل لا تنمو من اللثة بشكل كامل، حيث يسبب ضيق المساحة ظهورها بشكل جزئي فقط الأمر الذي يحتم إزالتها.
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مجتمع, علوم

ضرس العقل... مجلة علمية تكشف أسباب تأخر ظهوره في الفم

18:10 GMT 04.01.2022
© Photo / pixabay/alexandreestصورة عرضية (بانورامية) لأسنان الإنسان
صورة عرضية (بانورامية) لأسنان الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Photo / pixabay/alexandreest
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يعاني الكثيرون من آلام ظهور ضرس العقل في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات من العمر، حيث يقوم الأغلب باقتلاع الضرس لدى طبيب الأسنان، لكن لماذا يظهر هذا الضرس في سن متأخرة بشكل مخالف لباقي أسنان الإنسان الدائمة؟
اقترح العلماء العديد من النظريات التي فسرت أسباب تأخر ضرس العقل لدى الإنسان، حيث قدمت الدراسات العديد من الإجابات حول هذه الحالة.
بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية، فإن الجواب يتعلق بعملية نمو الطفل، حيث لا توجد مساحة كافية في فك الطفل ليظهر ضروس العقل، لكن مع استمرار عملية النمو، تتوسع المساحة في فك الإنسان، وتمنح مكانا كافيا لظهور ضرس العقل.
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وعلى الرغم من ذلك، فإن فك الإنسان الحديث غالبا لا ينمو بشكل يسمح لأضراس العقل بالظهور دون مشكلة، الأمر الذي يجعل من إزالة ضرس العقل السبيل الوحيد لتخطي المشكلة، أو آلام الضرس.

"السبب وراء ذلك يعود أيضا إلى نمو الطفل، حيث كان البشر القدماء يأكلون وجبات مليئة بالمكسرات أو المواد الصلبة والخضروات غير المطهية واللحوم الطرية والأطعمة القاسية الأخرى، أي أن اتباع هذا النظام الغذائي في الطفولة يجعل فك الإنسان ينمو لفترة أطول بعكس الاعتماد على الأطعمة اللينة أو المصنعة".

جوليا بوغنر
عالمة الأنثروبولوجيا في كلية الطب بجامعة ساسكاتشوان في كندا
وأشارت مجلة "Live Science" في تقريرها إلى وجود سبب آخر لظهور ضروس العقل خلال فترة الشباب هو عدم الحاجة إليها حتى ذلك الحين. أي أن الإنسان بعد سن البلوغ يكون قد فقد بعض أسنانه بسبب الطعام القاسي، لذلك فإن ضروس العقل، هي المجموعة الثالثة من الأضراس، التي تحل محل تلك المفقودة.

"من المفترض أن تكون أضراس العقل بمثابة نسخة احتياطية لشخص قد يكون فقد ضرسًا آخر، ولكن نظرا لأن معظم الناس لا يفقدون أضراسهم مثل الأطفال الصغار، فإن أسنان العقل تنتظر حتى بلوغ سن البلوغ أو الرشد، بمعنى آخر، إذا فقدت الأضراس أو قمت بتثبيتها عندما كنت طفلا أو مراهقا، فإن أسنانك مبرمجة لملء الفراغ".

ستيفن كوبفرمان
جراح الفم في مؤسسة "سيدارز سيناي" في لوس أنجلوس
وبين كوبفرمان أن أول مجموعة من الأضراس الدائمة، أو الأسنان الموجودة في مؤخرة الفم والمصممة لطحن الطعام، تأتي أولاً في حوالي عمر الـ 6 سنوات، عندما يبدأ الطفل فقدان أسنانه اللبنية. وفي حوالي سن 12 عاما، تظهر الأضراس الثانية، وتعمل كنسخة احتياطية للأضراس البالغة من العمر 6 سنوات في حالة ظهور فراغات، ثم تأتي الأضراس الثالثة، أو أضراس العقل، في سن 17 إلى 21 عاما تقريبا، بحسب "theconversation".
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حاليا، غالبا ما يزيل أطباء الأسنان ضرس العقل لأن ظهوره يمكن أن يسبب ألما، حتى لو لم يكن الشخص يعاني من الألم، فإن إزالة ضرس العقل في مرحلة الشباب يمكن أن تمنع المشكلات الصحية في وقت لاحق من الحياة، مثل التهابات اللثة.
وبحسب المصدر، لا يقوم أطباء الأسنان وجراحو الفم بشكل عام بإزالة ضرس العقل كإجراء وقائي بعد سن 27 عاما، لأن مخاطر حدوث مضاعفات، مثل تلف الأعصاب القريبة مرتفعة جدا، لكن قد يتم إزالته بسبب الألم المستمر.

"يمتلك معظم الناس 32 سنا، بما في ذلك أربعة أضراس عقل، البعض يملك أكثر أو أقل منها، والبعض الآخر فقدها تماما. حتى اليوم، عندما يتم اقتلاع الأسنان لأغراض التقويم، فإنهم غالبًا ما يحتفظون بضرس العقل لأن هناك مساحة كافية له".

ستيفن كوبفرمان
جراح الفم في مؤسسة "سيدارز سيناي" في لوس أنجلوس
المشكلة العلمية تكن في أن ضروس العقل لا تنمو من اللثة بشكل كامل، حيث يسبب ضيق المساحة ظهورها بشكل جزئي فقط الأمر الذي يحتم إزالتها.
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