طائرة "إف-35" الأمريكية تهبط قسريا بسبب فشل معدات الهبوط...فيديو

علقت القوات الجوية لجمهورية كوريا رحلات جميع طائرات "F-35" المتاحة ريثما يتم توضيح أسباب الطوارئ، بحسب ما ذكر موقع "rg".وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن حادثة الطائرة من طراز "F-35A" التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي وقعت اليوم، في الساعة 12.51 بالتوقيت المحلي، وأثناء الرحلة التدريبية، سجل الطيار عطلًا في نظام الإلكترونيات على متن الطائرة المقاتلة "F-35A"، ونتيجة لذلك فشلت المهمة.على الرغم من الخطر الكبير الذي واجه الطيار، فقد قرر إنقاذ الطائرة من خلال هبوطها على جسم الطائرة على مدرج المطار العسكري.أثناء قيام الطائرة برحلتها في الجو، قامت الخدمات الأرضية للقاعدة العسكرية بتغطية المدرج برغوة خاصة، مما يقلل الاحتكاك ويقلل من احتمالية نشوب حريق، بالإضافة إلى استدعاء سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المدرج.تمكن الطيار من إنزال الطائرة وتجنب نشوب حريق، وفي نفس الوقت ظل هو نفسه على قيد الحياة.أفادت وكالة أنباء يونغهاب نقلا عن مصدر في الإدارة العسكرية أنه "حتى الآن، لم تكن هناك حالات رسمية للهبوط القسري للطائرة "F-35". واتضح أن حالتنا هي الأولى في التاريخ".
في حادثة تعد الأولى من نوعها، كان على الطيار الكوري الجنوبي أن ينقذ أحدث مقاتلة شبح أمريكية "F-35A"، والتي تعطلت جميع معدات الهبوط الخاصة بها في وقت واحد.
علقت القوات الجوية لجمهورية كوريا رحلات جميع طائرات "F-35" المتاحة ريثما يتم توضيح أسباب الطوارئ، بحسب ما ذكر موقع "rg".
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن حادثة الطائرة من طراز "F-35A" التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي وقعت اليوم، في الساعة 12.51 بالتوقيت المحلي، وأثناء الرحلة التدريبية، سجل الطيار عطلًا في نظام الإلكترونيات على متن الطائرة المقاتلة "F-35A"، ونتيجة لذلك فشلت المهمة.
على الرغم من الخطر الكبير الذي واجه الطيار، فقد قرر إنقاذ الطائرة من خلال هبوطها على جسم الطائرة على مدرج المطار العسكري.
أثناء قيام الطائرة برحلتها في الجو، قامت الخدمات الأرضية للقاعدة العسكرية بتغطية المدرج برغوة خاصة، مما يقلل الاحتكاك ويقلل من احتمالية نشوب حريق، بالإضافة إلى استدعاء سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى المدرج.
تمكن الطيار من إنزال الطائرة وتجنب نشوب حريق، وفي نفس الوقت ظل هو نفسه على قيد الحياة.
أفادت وكالة أنباء يونغهاب نقلا عن مصدر في الإدارة العسكرية أنه "حتى الآن، لم تكن هناك حالات رسمية للهبوط القسري للطائرة "F-35". واتضح أن حالتنا هي الأولى في التاريخ".