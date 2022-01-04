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https://arabic.sputniknews.com/20220104/طائرة-إيرانية-تدمر-صاروخا-في-الجو-خلال-مناورات-عسكرية-فيديو-1054917618.html
طائرة إيرانية تدمر صاروخا في الجو خلال مناورات عسكرية.. فيديو
طائرة إيرانية تدمر صاروخا في الجو خلال مناورات عسكرية.. فيديو
انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة تابعة للقوات الجوية الإيرانية وهي تقوم باعتراض وتدمير هدف جوي من طراز صاروخ كروز TDU-11B. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T07:07+0000
2022-01-04T07:08+0000
رصد عسكري
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وأظهر مقطع الفيديو المنشور مشاركة مقاتلة من طراز "ميغ 29" التي أطلقت الصاروخ نحو الهدف المطلوب، حيث حصلت المناورات بحسب التعليقات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021.والتقط الفيديو مباشرة من قمرة القيادة حيث ظهرت عملية إطلاق الصاروخ وانطلاقه نحو الهدف المنشود وهو من طراز R-73 الموجه جو-جو ودخل الخدمة الرسمية عام 1983 ويتميز الصاروخ من خلال وصوله إلى ارتفاع 2500 كيلومتر وتمتلك دول عدة لهذا الصاروخ، حيث تستخدمه القوات الجوية الهندية والجزائرية والإيرانية وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الصين وسوريا.
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رصد عسكري

طائرة إيرانية تدمر صاروخا في الجو خلال مناورات عسكرية.. فيديو

07:07 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 07:08 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة تابعة للقوات الجوية الإيرانية وهي تقوم باعتراض وتدمير هدف جوي من طراز صاروخ كروز TDU-11B.
وأظهر مقطع الفيديو المنشور مشاركة مقاتلة من طراز "ميغ 29" التي أطلقت الصاروخ نحو الهدف المطلوب، حيث حصلت المناورات بحسب التعليقات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021.
والتقط الفيديو مباشرة من قمرة القيادة حيث ظهرت عملية إطلاق الصاروخ وانطلاقه نحو الهدف المنشود وهو من طراز R-73 الموجه جو-جو ودخل الخدمة الرسمية عام 1983 ويتميز الصاروخ من خلال وصوله إلى ارتفاع 2500 كيلومتر وتمتلك دول عدة لهذا الصاروخ، حيث تستخدمه القوات الجوية الهندية والجزائرية والإيرانية وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الصين وسوريا.
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