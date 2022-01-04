طائرة إيرانية تدمر صاروخا في الجو خلال مناورات عسكرية.. فيديو

وأظهر مقطع الفيديو المنشور مشاركة مقاتلة من طراز "ميغ 29" التي أطلقت الصاروخ نحو الهدف المطلوب، حيث حصلت المناورات بحسب التعليقات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021.والتقط الفيديو مباشرة من قمرة القيادة حيث ظهرت عملية إطلاق الصاروخ وانطلاقه نحو الهدف المنشود وهو من طراز R-73 الموجه جو-جو ودخل الخدمة الرسمية عام 1983 ويتميز الصاروخ من خلال وصوله إلى ارتفاع 2500 كيلومتر وتمتلك دول عدة لهذا الصاروخ، حيث تستخدمه القوات الجوية الهندية والجزائرية والإيرانية وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الصين وسوريا.
انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة تابعة للقوات الجوية الإيرانية وهي تقوم باعتراض وتدمير هدف جوي من طراز صاروخ كروز TDU-11B.
وأظهر مقطع الفيديو المنشور مشاركة مقاتلة من طراز "ميغ 29" التي أطلقت الصاروخ نحو الهدف المطلوب، حيث حصلت المناورات بحسب التعليقات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021.
والتقط الفيديو مباشرة من قمرة القيادة حيث ظهرت عملية إطلاق الصاروخ وانطلاقه نحو الهدف المنشود وهو من طراز R-73 الموجه جو-جو ودخل الخدمة الرسمية عام 1983 ويتميز الصاروخ من خلال وصوله إلى ارتفاع 2500 كيلومتر وتمتلك دول عدة لهذا الصاروخ، حيث تستخدمه القوات الجوية الهندية والجزائرية والإيرانية وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى الصين وسوريا.