https://arabic.sputniknews.com/20220104/عالمة-سابقة-في-شركة-أبحاث-عالمية-تعترف-بسرقة-أسرار-تجارية-لحساب-شركة-صينية-1054941158.html

عالمة سابقة في شركة أبحاث عالمية تعترف بسرقة أسرار تجارية لحساب شركة صينية

عالمة سابقة في شركة أبحاث عالمية تعترف بسرقة أسرار تجارية لحساب شركة صينية

اعترفت عالمة سابقة بشركة الأبحاث العالمية البارزة "غلاكسو سميث كلاين"، أمس الاثنين، بأنها مذنبة في ‏التآمر لسرقة أسرار تجارية من شركة أدوية بريطانية لصالح شركة... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T16:37+0000

2022-01-04T16:37+0000

2022-01-04T16:37+0000

العالم

الصين

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وقدمت لوسي شي، التماسها في محكمة فيلادلفيا الفيدرالية، لتصبح ثالث شخص يعترف بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بمخطط لإساءة استخدام الأسرار التجارية لشركة "غلاكسو سميث كلاين" لصالح شركة "رينوفارما"، التي تلقى دعما ماليا من الحكومة الصينية.وأعلنت المدعية العامة الأمريكية، جينيفر أربيتيير ويليامز، أن لوسي شي (44 عاما)، والتي كانت تقيم سابقا في مالفيرن بولاية بنسلفانيا، أقرت بالذنب في التآمر لسرقة الأسرار التجارية من شركة "غلاكسو سميث كلاين" لصالح "رينوفارما".وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، أن المدعى عليهم في القضية، والمتعاونين مع لوسي شي، وهم يان مي وتاو لي ويو شوي، أسسوا شركة "رينوفارما" من أجل البحث في العقاقير المضادة للسرطان وتطويرها، لكنهم في الواقع استخداموا الشركة كمستودع للمعلومات المسروقة من "غلاسكو سميث كلاين".وأضاف البيان أنه في يناير/ كانون الثاني عام 2015، أرسلت لوسي شي إلى زوجها، يان مي، مستندا خاصا بشركة "غلاسكو سميث كلاين"، والذي يتضمن بيانات ومعلومات سرية وأسرارا تجارية.كما قدمت الوثيقة المسربة ملخصا لأبحاث شركة الأبحاث في الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، في ذلك الوقت.وكتبت لوسي شي في نص رسالة بريد إلكتروني إلى زوجها: "عليك أن تفهمها جيدا، سوف تساعدك في عملك المستقبلي في "رينوفارما".واعترف كل من يو شيو وشقيقتها تيان شيو وتاو لي بالذنب لاشتراكهم هذه المؤامرة، بينما ما زال يان مي هاربا داخل الصين.وقالت المدعية العامة الأمريكي، جينيفر أربيتيير ويليامز: "هذه المدعى عليها (لوسي شي) سرقت بشكل غير قانوني أسرارا تجارية لصالح شركة زوجها، والتي كانت تمولها الحكومة الصينية".وختمت وزارة العدل الأمريكية بيانها بأنه تم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتم رفعها من قبل مساعد المدعي العام للولايات المتحدة، روبرت جيه ليفرمور وجيه جانيت كانج.

https://arabic.sputniknews.com/20170524/أمريكا-الصين-جاسوسة-فضاء-1024186397.html

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