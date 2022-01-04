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https://arabic.sputniknews.com/20220104/علماء-روس-يبتكرون-نموذجا-أوليا-لتركيب-البلازما-في-خطوة-متقدمة-بمجال-الاندماج-النووي-1054917949.html
علماء روس يبتكرون نموذجا أوليا لتركيب البلازما في خطوة متقدمة بمجال الاندماج النووي
علماء روس يبتكرون نموذجا أوليا لتركيب البلازما في خطوة متقدمة بمجال الاندماج النووي
قال بيتر باجريانسكي، نائب مدير معهد "SB RAS"، إن علماء معهد الفيزياء النووية ابتكروا نموذجًا أوليًا لتركيب البلازما، في إطار مشروع إنتاج ظروف قريبة من تلك... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T07:27+0000
2022-01-04T07:27+0000
روسيا
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مع استنفاذ احتياطيات الوقود الطبيعي (النفط والغاز والفحم)، تكتسب مصادر الطاقة الجديدة أهمية كبيرة. تأتي هندسة الطاقة النووية الحرارية في المقدمة، والتي تعتمد على تفاعلات اندماج نظائر الهيدروجين الخفيفة والديوتيريوم والتريتيوم.تتمثل المشاكل الرئيسية في تطوير المفاعل الصناعي في تسخين وحصر البلازما ذات المعلمات النووية الحرارية.ووفقًا له، في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من تركيب "COT" (الملف اللولبي المضغوط المحوري) الجديد، فمن المخطط إطلاقه في العمل التجريبي في عام 2022.لا يرغب الباحثون فقط في إثبات إمكانية الاستخدام الفعال للمجال المغناطيسي، ولكن أيضًا لابتكار نظام ستحافظ فيه التيارات داخل البلازما على نفسها حتى نهاية التجربة.أشارت الخدمة الصحفية للمعهد العلمي إلى أن "التصميم البسيط والأنيق لتركيب العبوات المكثفة والخسائر المنخفضة المتوقعة للطاقة والمواد ستجعل من الممكن في المستقبل إنشاء مصدر طاقة مدمج وجذاب اقتصاديًا على أساسه".تنتمي "CAT" إلى نوع المصائد المغناطيسية المفتوحة، وهي ميزة كبيرة في بساطتها الهندسية.التثبيت في حد ذاته ليس نوويًا حراريًا، إنما نموذج أولي من شأنه أن يجعل من الممكن تكوين قاعدة بيانات تجريبية لتقنيات الاندماج النووي الحراري القائمة على مصيدة الغاز الديناميكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/صحيفة-بريطانية-درجة-حرارة-مفاعل-الاندماج-النووي-الصيني-أقوى-بخمس-مرات-من-حرارة-الشمس-1054915955.html
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روسيا

علماء روس يبتكرون نموذجا أوليا لتركيب البلازما في خطوة متقدمة بمجال الاندماج النووي

07:27 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Stringerمفاعل الاندماج النووي
مفاعل الاندماج النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Stringer
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قال بيتر باجريانسكي، نائب مدير معهد "SB RAS"، إن علماء معهد الفيزياء النووية ابتكروا نموذجًا أوليًا لتركيب البلازما، في إطار مشروع إنتاج ظروف قريبة من تلك اللازمة للتفاعل النووي الحراري الاندماجي.
مع استنفاذ احتياطيات الوقود الطبيعي (النفط والغاز والفحم)، تكتسب مصادر الطاقة الجديدة أهمية كبيرة. تأتي هندسة الطاقة النووية الحرارية في المقدمة، والتي تعتمد على تفاعلات اندماج نظائر الهيدروجين الخفيفة والديوتيريوم والتريتيوم.
تتمثل المشاكل الرئيسية في تطوير المفاعل الصناعي في تسخين وحصر البلازما ذات المعلمات النووية الحرارية.
وقال باجريانسكي: "فكرة التجربة هي أن نفاث البلازما يتدفق عبر نظام مغناطيسي معين به مصيدة مغناطيسية صغيرة، حيث يتم بعد ذلك تكثيف حزم ذرية قوية ويتم إنشاء بلازما ذات درجات حرارة نووية حرارية، والفكرة هي الوصول إلى طاقة من "15 GeV"، أي 150 مليون درجة حول هذه الجسيمات".
ووفقًا له، في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من تركيب "COT" (الملف اللولبي المضغوط المحوري) الجديد، فمن المخطط إطلاقه في العمل التجريبي في عام 2022.
Строительство Международного экспериментального термоядерного реактора во Франции - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
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لا يرغب الباحثون فقط في إثبات إمكانية الاستخدام الفعال للمجال المغناطيسي، ولكن أيضًا لابتكار نظام ستحافظ فيه التيارات داخل البلازما على نفسها حتى نهاية التجربة.
أشارت الخدمة الصحفية للمعهد العلمي إلى أن "التصميم البسيط والأنيق لتركيب العبوات المكثفة والخسائر المنخفضة المتوقعة للطاقة والمواد ستجعل من الممكن في المستقبل إنشاء مصدر طاقة مدمج وجذاب اقتصاديًا على أساسه".
تنتمي "CAT" إلى نوع المصائد المغناطيسية المفتوحة، وهي ميزة كبيرة في بساطتها الهندسية.
التثبيت في حد ذاته ليس نوويًا حراريًا، إنما نموذج أولي من شأنه أن يجعل من الممكن تكوين قاعدة بيانات تجريبية لتقنيات الاندماج النووي الحراري القائمة على مصيدة الغاز الديناميكي.
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