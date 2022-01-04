فلسطين: تصريحات وزير خارجية إسرائيل ازدواجية وتؤكد عدم وجود نية للتسوية حاليا

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فلا يعترف يائير لبيد "بوجود الاحتلال، ولا إمكانية التسوية مع الفلسطينين حاليا".وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إنه في الوقت الذي يحاول فيه لبيد أن يُعطي انطباعا للمجتمع الدولي كما حدث في لقائه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يدعم حل الدولتين، إلا أنه يعود إلى حقيقته من خلال حجم التصريحات اليومية التي يعلن عنها".واعتبرت الوزارة أن ما قاله الوزير للصحفيين الإسرائيلين حول "كذبة إسرائيل العنصرية".وأكدت الخارجية أن حديث لبيد، بلغتين دائما "لغة موجهة للرأي العام والعالمي يظهر الرغبة في السلام، ولكن عندما يخاطب المجتمع الإسرائيلي يختلف خطابه بالكامل".وتابع البيان أن لبيد يتحدث للصحافة الإسرائيلية بما يعبر عن ثنائية الخطاب وازدواجيته.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إنه في الوقت الذي يحاول فيه لبيد أن يُعطي انطباعا للمجتمع الدولي كما حدث في لقائه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه يدعم حل الدولتين، إلا أنه يعود إلى حقيقته من خلال حجم التصريحات اليومية التي يعلن عنها".
واعتبرت الوزارة أن ما قاله الوزير للصحفيين الإسرائيلين حول "كذبة إسرائيل العنصرية".
وأكدت الخارجية أن حديث لبيد، بلغتين دائما "لغة موجهة للرأي العام والعالمي يظهر الرغبة في السلام، ولكن عندما يخاطب المجتمع الإسرائيلي يختلف خطابه بالكامل".
وتابع البيان أن لبيد يتحدث للصحافة الإسرائيلية بما يعبر عن ثنائية الخطاب وازدواجيته.