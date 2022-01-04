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https://arabic.sputniknews.com/20220104/فيديو-مخيف-لظاهرة-نادرة-الحدوث-في-السعودية-والأرصاد-تصدر-توضيحا-1054938321.html
فيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية.. والأرصاد تصدر توضيحا
فيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية.. والأرصاد تصدر توضيحا
أثار مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي لظاهرة، وصفها الخبراء بأنها نادرة الحدوث، حالة من الجدل داخل المجتمع السعودي، الأمر الذي استدعى توضيحا من الأرصاد الجوية... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:39+0000
2022-01-04T15:48+0000
إعصار
الأحوال الجوية
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ووفقا لتصريحات نقلتها "عكاظ"، عن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فقد أكد بالفعل "رصد الإعصار القمعي (تورنادو) في شمالي منطقة حائل".وقال إن هذا الإعصار "يحدث عادة على اليابسة"، لافتا إلى أن مثيله الذي يحدث في البحر يسمى "الشاهقة المائية".وأوضح أن هذه الأعاصير القمعية تتشكل "خلال حالات عدم الاستقرار القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة ووجود اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية".وكانت مواقع التواصل السعودية قد تداولت مقطعا وثقه أحد المواطنين أول أمس الأحد بين قريتين في شمال شرقي حايل، يظهر فيه تكون إعصار ضخم أسفل إحدى السحب الركامية الرعدية.
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إعصار, الأحوال الجوية

فيديو مخيف لظاهرة نادرة الحدوث في السعودية.. والأرصاد تصدر توضيحا

15:39 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 15:48 GMT 04.01.2022)
© REUTERS / Jesse Winterإعصار قوي يضرب سواحل كندا الغربية في كولومبيا البريطانية، 16 نوفمبر 2021
إعصار قوي يضرب سواحل كندا الغربية في كولومبيا البريطانية، 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Jesse Winter
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أثار مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي لظاهرة، وصفها الخبراء بأنها نادرة الحدوث، حالة من الجدل داخل المجتمع السعودي، الأمر الذي استدعى توضيحا من الأرصاد الجوية بالمملكة.
ووفقا لتصريحات نقلتها "عكاظ"، عن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فقد أكد بالفعل "رصد الإعصار القمعي (تورنادو) في شمالي منطقة حائل".
وقال إن هذا الإعصار "يحدث عادة على اليابسة"، لافتا إلى أن مثيله الذي يحدث في البحر يسمى "الشاهقة المائية".

وبخصوص الفيديو الذي تم تداوله، أوضح المسؤول السعودي أن "ما تم توثيقه في حائل ظاهرة جوية نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة التي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/ساعة، ويطلق عليها في علم الأرصاد الإعصار القمعي".

وأوضح أن هذه الأعاصير القمعية تتشكل "خلال حالات عدم الاستقرار القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة ووجود اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية".
وأشار إلى أن "الإعصار القمعي هو عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب دوارة تتكون في العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة، ويكون دوران الإعصار عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي".
وكانت مواقع التواصل السعودية قد تداولت مقطعا وثقه أحد المواطنين أول أمس الأحد بين قريتين في شمال شرقي حايل، يظهر فيه تكون إعصار ضخم أسفل إحدى السحب الركامية الرعدية.
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