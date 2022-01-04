تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/فيديو-نادر-رد-فعل-سليماني-عندما-تمنى-خامنئي-شفاعته-يوم-القيامة-1054943689.html
فيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
فيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي وهو يتمنى شفاعة قائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T17:28+0000
2022-01-04T17:28+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
اغتيال قاسم سليماني
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/11/1041151195_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_ff21311494f8d4587ec5d2acb65db605.jpg
وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، يظهر في مقطع الفيديو خامنئي محاطا بعدد من الجلوس، حيث طلب أحدهم من خامنئي أن يشفع له يوم القيامة. ثم يرد عليه خامنئي قائلا إنه "لا يملك الشفاعة"، ولكن من الممكن أن يشفع لنا القائد سليماني. وهنا تذهب الكاميرا على وجه قاسم سلمياني، الذي يضع يده على رأسه تحية واحتراما للمرشد الأعلى.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/قائد-كبير-بالحرس-الثوري-يتحدث-عن-اغتيال-الرئيس-الأمريكي-ثأرا-لقاسم-سليماني-1054779542.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104115/11/1041151195_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_31dc2c9a2b19d14ef2fd52f7914028ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, اغتيال قاسم سليماني, إيران

فيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة

17:28 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leaderقاسم سليماني
قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي وهو يتمنى شفاعة قائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني.
وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، يظهر في مقطع الفيديو خامنئي محاطا بعدد من الجلوس، حيث طلب أحدهم من خامنئي أن يشفع له يوم القيامة.
ثم يرد عليه خامنئي قائلا إنه "لا يملك الشفاعة"، ولكن من الممكن أن يشفع لنا القائد سليماني.
وهنا تذهب الكاميرا على وجه قاسم سلمياني، الذي يضع يده على رأسه تحية واحتراما للمرشد الأعلى.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
قائد كبير بالحرس الثوري يتحدث عن "اغتيال الرئيس الأمريكي ثأرا لقاسم سليماني"
30 ديسمبر 2021, 21:26 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:31 GMTعشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
17:28 GMTفيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
17:26 GMTالعالم يخسر 5.5 مليار دولار في عام 2021 من جراء قطع الإنترنت
17:09 GMTأهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
16:58 GMTموقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو
16:57 GMT"الديمقراطي الكردستاني": التيار الصدري مصر على تشكيل حكومة أغلبية
16:55 GMTالحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس عامين
16:53 GMTنقل حيوان "اللايغر" إلى محميته الخاصة في روسيا... فيديو
16:50 GMTوزير الصحة البريطاني: لا توجد حاجة لتشديد قيود "كورونا" في البلاد
16:49 GMTإيما واتسون تشارك منشور "التضامن هو فعل" إلى جانب العلم الفلسطيني
16:45 GMTمسيرات دعم للأسير هشام أبو هواش في مناطق مختلفة من فلسطين
16:44 GMTبعد استخدامه في إسقاط الـ "درونز" بالعراق... ما هو النظام الدفاعي "سي - رام"؟
16:37 GMTعالمة سابقة في شركة أبحاث عالمية تعترف بسرقة أسرار تجارية لحساب شركة صينية
16:32 GMTقيادي بهيئة شؤون الأسرى: أبوهواش يصارع الموت والمجتمع الدولي عاجز
16:25 GMTفيديو ينشر لأول مرة لـ"سليماني والمهندس".. وآخر صورة قبل الاغتيال
16:21 GMTكيف أصبحت "آبل" أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار؟
16:20 GMTالتحالف العربي: انطلاق عمليات القرصنة من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا
16:19 GMTنزوح آلاف الأسر جراء المعارك بين مسلحين موالين للجيشين الأمريكي والتركي شرقي سوريا
16:15 GMTرئيس وزراء هايتي يعلق على محاولة اغتياله
16:09 GMTالمغرب يعلن إنهاء مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران