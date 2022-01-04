فيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة

وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، يظهر في مقطع الفيديو خامنئي محاطا بعدد من الجلوس، حيث طلب أحدهم من خامنئي أن يشفع له يوم القيامة. ثم يرد عليه خامنئي قائلا إنه "لا يملك الشفاعة"، ولكن من الممكن أن يشفع لنا القائد سليماني. وهنا تذهب الكاميرا على وجه قاسم سلمياني، الذي يضع يده على رأسه تحية واحتراما للمرشد الأعلى.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي وهو يتمنى شفاعة قائد فيلق القدس الراحل اللواء قاسم سليماني.
وحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، يظهر في مقطع الفيديو خامنئي محاطا بعدد من الجلوس، حيث طلب أحدهم من خامنئي أن يشفع له يوم القيامة.
ثم يرد عليه خامنئي قائلا إنه "لا يملك الشفاعة"، ولكن من الممكن أن يشفع لنا القائد سليماني.
وهنا تذهب الكاميرا على وجه قاسم سلمياني، الذي يضع يده على رأسه تحية واحتراما للمرشد الأعلى.
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.