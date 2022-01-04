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https://arabic.sputniknews.com/20220104/قد-نعود-لأيام-لا-نرغبها-الداخلية-السعودية-تحذر-من-الوضع-الحالي-1054923641.html
"قد نعود لأيام لا نرغبها"... الداخلية السعودية تحذر من الوضع الحالي
"قد نعود لأيام لا نرغبها"... الداخلية السعودية تحذر من الوضع الحالي
حذرت وزارة الداخلية السعودية من تصاعد المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا في المملكة. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:31+0000
2022-01-04T10:31+0000
2022-01-04T10:31+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد طلال الشلهوب، إنه "لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف".وحذر خلال مؤتمر صحفي من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أنه بسبب هذا التهاون "قد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط 8955 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة خلال أسبوع.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
"قد نعود لأيام لا نرغبها"... الداخلية السعودية تحذر من الوضع الحالي
حذرت وزارة الداخلية السعودية من تصاعد المنحنى الوبائي لإصابات فيروس كورونا في المملكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد طلال الشلهوب، إنه "لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف".
وحذر خلال مؤتمر صحفي من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنه بسبب هذا التهاون "قد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط 8955 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة خلال أسبوع.