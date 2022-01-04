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https://arabic.sputniknews.com/20220104/قردة-تستحم-في-حمام-المنزل-تصدم-رواد-مواقع-التواصل-الاجتماعيفيديو-1054920379.html
قردة تستحم في حمام المنزل تصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي...فيديو
قردة تستحم في حمام المنزل تصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي...فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقردين يستحمان في حمام منزلي بالماء والصابون دون مساعدة صاحبهما وكأنهما مدربين على ذلك. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:04+0000
2022-01-04T09:04+0000
2022-01-04T09:16+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع القردة وهي تخلع ملابسها وتدخل الحمام وتبدأ بالاستحمام بالماء والصابون دون أي مساعدة، كما أنها تقفل صنبور المياه عند الانتهاء.وتم تصوير المقطع من قبل قناة "Myrtle Beach Safari" على يوتيوب منذ عامين، ولكنه عاد وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المستخدمين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قردة تستحم في حمام المنزل تصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي...فيديو 09:04 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 04.01.2022)
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقردين يستحمان في حمام منزلي بالماء والصابون دون مساعدة صاحبهما وكأنهما مدربين على ذلك.
ويظهر المقطع القردة وهي تخلع ملابسها وتدخل الحمام وتبدأ بالاستحمام بالماء والصابون دون أي مساعدة، كما أنها تقفل صنبور المياه عند الانتهاء.
وتم تصوير المقطع من قبل قناة "Myrtle Beach Safari" على يوتيوب منذ عامين، ولكنه عاد وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المستخدمين.