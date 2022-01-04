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كازاخستان... إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا بسبب الاحتجاجات الجماهيرية
كازاخستان... إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا بسبب الاحتجاجات الجماهيرية
أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T23:39+0000
2022-01-04T23:39+0000
حالة الطوارئ
كازاخستان
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ألما آتا - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم "وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا... وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها".فضلا عن ذلك ينص المرسوم على "ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات".وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".كما دعا توكاييف السكان الأصغر سنًا إلى "عدم إفساد مستقبلهم وحياة أقاربهم" من خلال المشاركة في المسيرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الرئيس-الكازاخستاني-يحذر-من-الانصياع-للاستفزازات-وسط-احتجاجات-ضد-رفع-أسعار-الغاز-1054947490.html
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حالة الطوارئ, كازاخستان

كازاخستان... إعلان حالة الطوارئ في ألما آتا بسبب الاحتجاجات الجماهيرية

23:39 GMT 04.01.2022
© Sputnik . Anatoliy Ustinenkoشرطة كازاخستان
شرطة كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Anatoliy Ustinenko
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألما آتا، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.
ألما آتا - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم "وضع قيود على حرية الحركة، بما في ذلك المركبات، في مدينة ألما آتا... وتقييد الدخول إلى المدينة وكذلك الخروج منها".
فضلا عن ذلك ينص المرسوم على "ضمان التحقق من وثائق الهوية للأفراد، والتفتيش الشخصي، والتفتيش على الأشياء، والمركبات".
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الرئيس الكازاخستاني يحذر من الانصياع للاستفزازات وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الغاز
19:30 GMT
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، خاطب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، شعبه، ودعا إلى عدم الاستسلام للاستفزازات الداخلية والخارجية وسط احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الغاز.
وقال توكاييف في خطاب موجه إلى الأمة: "أعزائي المواطنين، إنني أخاطبكم مرة أخرى. أظهروا الحكمة ولا تستسلموا للاستفزازات الداخلية والخارجية، لحماسة المتظاهرين والتسيب".
وقال إن اجتماع الحكومة بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية سيعقد يوم الأربعاء، وسيتم أخذ جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاعتبار.
كما شدد توكاييف على أن "الحكومة لن تسقط" وسط الاحتجاجات، ودعا إلى التفاهم والثقة المتبادلين. وأشار الرئيس إلى أن الدعوات لشن هجمات على مكاتب مدنية وعسكرية مخالفة للقانون، وأن مثل هذه الأعمال ستترتب عليها عقوبات".
كما دعا توكاييف السكان الأصغر سنًا إلى "عدم إفساد مستقبلهم وحياة أقاربهم" من خلال المشاركة في المسيرات.
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