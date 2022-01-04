تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/كورونا-تطيح-بالأخوين-بوغدانوف-نجمي-التلفزيون-الفرنسي-1054923985.html
كورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي
كورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي
توفي المذيع التلفزيوني الشهير إيغور بوغدانوف، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة توأمه المتطابق غريشكا، حيث تشير التكهنات إلى أن سبب الوفاة قد يكون متعلقا بفيروس... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T10:53+0000
2022-01-04T10:53+0000
العالم
فرنسا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693474_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5e790b6345d5784e95bdf2d79880a26.jpg
وقالت عائلة بوغدانوف في بيان أصدرته عبر وكيل أعماله: "بسلام ومحبة، محاطا بأطفاله وعائلته، غادر إيغور بوغدانوف اليوم الاثنين 3 يناير / كانون الثاني 2022"، وترك زوجته السابقة الكاتبة أميلي دي بوربون بارمي وأطفالهما الستة على قيد الحياة.وبحسب صحيفة "ذا صن"، تم نقل غريشكا إلى المستشفى في 3 ديسمبر/ كانون الأول، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد حيث وافته المنية في 12 ديسمبر.واشتهر التوأم بمسيرتهما التليفزيونية في موطنهما الأصلي فرنسا، وعلى الأخص بعد مشاركتهما في تقديم سلسلة الخيال العلمي في الثمانينيات "تيمبز إكس" و"رايون إكس".و حصل إيغور على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة بورغوندي، وأصبحا محور الجدل حول أبحاث الفيزياء التي نشرها التوأم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي اعتقد العديد من المتخصصين في الصناعة أنها مضللة.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الشقيقين أصبحا مرتبطين أيضا بمجتمع العملة المشفرة بعد أن ادعى غريشكا أنه ساهم في الكود المصدري لعملة البيتكوين، في حين أنكرا باستمرار أن تكون ملامح وجهيهما اللافتة للنظر والمطابقة ناتجة عن الجراحة التجميلية، وأصرا على أنها طبيعية.ووفقا لأصدقاء مقربين تحدثوا إلى جريدة لوموند الفرنسية، لم يتم تلقيح الأخوين ضد فيروس كورونا، حيث كان الأخوين ضد التطعيم باللقاح وفقا لأستاذ الفلسفة ووزير التعليم السابق وصديق كلا الأخوين، الذي صرح لصحيفة لوموند "لقد كانا معاديان للتطعيم، وذلك كونهما رياضيين للغاية ودون غرام من الدهون، لذك كانوا يعتقدون أن اللقاح أكثر خطورة إذ لم يسبق لهما أن مرضا من قبل".ولم تؤكد الأسرة حالة لقاح الأخوين ولا حتى سبب الوفاة الرسمي.
فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054693474_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7399485cc14e9144bdd6df4cc9459211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فرنسا, فيروس كورونا

كورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي

10:53 GMT 04.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
تابعنا عبر
توفي المذيع التلفزيوني الشهير إيغور بوغدانوف، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة توأمه المتطابق غريشكا، حيث تشير التكهنات إلى أن سبب الوفاة قد يكون متعلقا بفيروس كورونا.
وقالت عائلة بوغدانوف في بيان أصدرته عبر وكيل أعماله: "بسلام ومحبة، محاطا بأطفاله وعائلته، غادر إيغور بوغدانوف اليوم الاثنين 3 يناير / كانون الثاني 2022"، وترك زوجته السابقة الكاتبة أميلي دي بوربون بارمي وأطفالهما الستة على قيد الحياة.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، تم نقل غريشكا إلى المستشفى في 3 ديسمبر/ كانون الأول، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد حيث وافته المنية في 12 ديسمبر.
واشتهر التوأم بمسيرتهما التليفزيونية في موطنهما الأصلي فرنسا، وعلى الأخص بعد مشاركتهما في تقديم سلسلة الخيال العلمي في الثمانينيات "تيمبز إكس" و"رايون إكس".
و حصل إيغور على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة بورغوندي، وأصبحا محور الجدل حول أبحاث الفيزياء التي نشرها التوأم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي اعتقد العديد من المتخصصين في الصناعة أنها مضللة.
وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الشقيقين أصبحا مرتبطين أيضا بمجتمع العملة المشفرة بعد أن ادعى غريشكا أنه ساهم في الكود المصدري لعملة البيتكوين، في حين أنكرا باستمرار أن تكون ملامح وجهيهما اللافتة للنظر والمطابقة ناتجة عن الجراحة التجميلية، وأصرا على أنها طبيعية.
ووفقا لأصدقاء مقربين تحدثوا إلى جريدة لوموند الفرنسية، لم يتم تلقيح الأخوين ضد فيروس كورونا، حيث كان الأخوين ضد التطعيم باللقاح وفقا لأستاذ الفلسفة ووزير التعليم السابق وصديق كلا الأخوين، الذي صرح لصحيفة لوموند "لقد كانا معاديان للتطعيم، وذلك كونهما رياضيين للغاية ودون غرام من الدهون، لذك كانوا يعتقدون أن اللقاح أكثر خطورة إذ لم يسبق لهما أن مرضا من قبل".
ولم تؤكد الأسرة حالة لقاح الأخوين ولا حتى سبب الوفاة الرسمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:28 GMTنائب وزير خارجية كوريا الجنوبية في فيينا لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة
11:26 GMTديوكوفيتش يعلن دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة بعد الإعفاء من التطعيم
11:25 GMTأكبر معمرة في العالم تبلغ 119 عاما... وتكشف عن طموحاتها
11:22 GMTإعلام: رصد متحور جديد وخطير من كورونا
11:13 GMTهل ما زال مجلس الأمن يمثل صمام أمان لمنع حدوث حرب عالمية ثالثة؟
11:08 GMTالولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم
11:08 GMTفرنسا تفرض غرامة 300 ألف يورو على شركة محمول "لم تحترم أمن بيانات المستخدمين"
11:02 GMTأمير سعودي يشن هجوما على حسن نصر الله ويطرح عليه عددا من الأسئلة
11:00 GMTصورة تثير جدلا واسعا... ماذا رصدت الكاميرات في يد ابنة قاسم سليماني
10:58 GMTمطالب شعبية ضخمة للحكومة البريطانية لإلغاء "وسام الفروسية" الممنوح لتوني بلير
10:58 GMTماذا كتب الأمير تشارلز عن مصر والأردن في أول مقال له بمطبوعة أمريكية منذ 10 سنوات
10:53 GMTكورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي
10:47 GMTموسكو تستضيف نشاطا إسلاميا هو الأول من نوعه... صور
10:43 GMTتوقيف العشرات في الدفاع والداخلية والحرس بالسعودية.. ماذا قال محمد بن سلمان؟
10:31 GMT"قد نعود لأيام لا نرغبها"... الداخلية السعودية تحذر من الوضع الحالي
10:30 GMTشجرة تتعلق بالنبي محمد تزرع في مدينة روسية.. صورة
10:28 GMTمصر تحسم جدل تسبب شحناتها من البصل الأخضر في إصابة مواطنين بالدنمارك ببكتريا الإيكولاي
10:20 GMTأمين عام "الشغل التونسي": حديثنا عن تعهد الحكومة لصندوق النقد بتخفيض الأجور ورفع الدعم لم يكن افتراء
10:15 GMTطائرة "إف-35" الأمريكية تهبط قسريا بسبب فشل معدات الهبوط...فيديو
10:13 GMTرئيس الأركان الإيراني يصف قاسم سليماني بـ"الأسطورة وصاحب المدرسة" ويكشف ما تركه للأمة