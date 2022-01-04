https://arabic.sputniknews.com/20220104/كورونا-تطيح-بالأخوين-بوغدانوف-نجمي-التلفزيون-الفرنسي-1054923985.html

كورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي

كورونا تطيح بالأخوين بوغدانوف نجمي التلفزيون الفرنسي

توفي المذيع التلفزيوني الشهير إيغور بوغدانوف، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة توأمه المتطابق غريشكا، حيث تشير التكهنات إلى أن سبب الوفاة قد يكون متعلقا بفيروس... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T10:53+0000

2022-01-04T10:53+0000

2022-01-04T10:53+0000

العالم

فرنسا

فيروس كورونا

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وقالت عائلة بوغدانوف في بيان أصدرته عبر وكيل أعماله: "بسلام ومحبة، محاطا بأطفاله وعائلته، غادر إيغور بوغدانوف اليوم الاثنين 3 يناير / كانون الثاني 2022"، وترك زوجته السابقة الكاتبة أميلي دي بوربون بارمي وأطفالهما الستة على قيد الحياة.وبحسب صحيفة "ذا صن"، تم نقل غريشكا إلى المستشفى في 3 ديسمبر/ كانون الأول، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد حيث وافته المنية في 12 ديسمبر.واشتهر التوأم بمسيرتهما التليفزيونية في موطنهما الأصلي فرنسا، وعلى الأخص بعد مشاركتهما في تقديم سلسلة الخيال العلمي في الثمانينيات "تيمبز إكس" و"رايون إكس".و حصل إيغور على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة بورغوندي، وأصبحا محور الجدل حول أبحاث الفيزياء التي نشرها التوأم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي اعتقد العديد من المتخصصين في الصناعة أنها مضللة.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الشقيقين أصبحا مرتبطين أيضا بمجتمع العملة المشفرة بعد أن ادعى غريشكا أنه ساهم في الكود المصدري لعملة البيتكوين، في حين أنكرا باستمرار أن تكون ملامح وجهيهما اللافتة للنظر والمطابقة ناتجة عن الجراحة التجميلية، وأصرا على أنها طبيعية.ووفقا لأصدقاء مقربين تحدثوا إلى جريدة لوموند الفرنسية، لم يتم تلقيح الأخوين ضد فيروس كورونا، حيث كان الأخوين ضد التطعيم باللقاح وفقا لأستاذ الفلسفة ووزير التعليم السابق وصديق كلا الأخوين، الذي صرح لصحيفة لوموند "لقد كانا معاديان للتطعيم، وذلك كونهما رياضيين للغاية ودون غرام من الدهون، لذك كانوا يعتقدون أن اللقاح أكثر خطورة إذ لم يسبق لهما أن مرضا من قبل".ولم تؤكد الأسرة حالة لقاح الأخوين ولا حتى سبب الوفاة الرسمي.

فرنسا

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العالم, فرنسا, فيروس كورونا