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https://arabic.sputniknews.com/20220104/كولومبيا-23-قتيلا-على-الأقل-في-اشتباكات-مسلحة-في-إقليم-أراوكا-1054915674.html
كولومبيا: 23 قتيلا على الأقل في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا
كولومبيا: 23 قتيلا على الأقل في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا
قال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين، إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصا على الأقل حتى الآن، في إقليم أراوكا في معارك بين جماعتين مسلحتين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T04:36+0000
2022-01-04T04:36+0000
أخبار كولومبيا
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قال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر مساء يوم الاثنين، إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصا على الأقل حتى الآن، في إقليم أراوكا في معارك بين جماعتين مسلحتين.واندلع القتال في مطلع الأسبوع في أراوكا، على الحدود مع فنزويلا، بين مقاتلي جماعة جيش التحرير الوطني ومنشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، رفضوا اتفاقا للسلام تم توقيعه في 2016، وفقا لرويترز.وذكر الجيش الكولومبي في بيان مساء يوم الأحد، أن الجماعتين تتقاتلان للسيطرة على أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات.وعقد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اجتماعا لقادة الجيش والشرطة لتقييم الوضع في أراوكا، واتخاذ إجراءات لمعالجته.وقال دوكي، "أمرت بنشر كتيبتين في غضون 72 ساعة للمساعدة في مهمة السيطرة على الأرض"، واتهم فنزويلا بإيواء جيش التحرير الوطني والمنشقين عن فارك.وسخر وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو من الاتهامات. وقال على تويتر،إن قوات الجيش الفنزويلي المتمركزة في البلديات الحدودية رفعت مستوى التأهب نتيجة القتال في كولومبيا.
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أخبار كولومبيا

كولومبيا: 23 قتيلا على الأقل في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا

04:36 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / Juan Barretoفتاة من مجموعة وايو العرقية تسير على خلفية عربة مدرعة تابعة للجيش الكولومبي خلال مناورة في منطقة "تريس بوكاس"، شمال كولومبيا، على الحدود مع فنزويلا، في 13 مارس 2020.
فتاة من مجموعة وايو العرقية تسير على خلفية عربة مدرعة تابعة للجيش الكولومبي خلال مناورة في منطقة تريس بوكاس، شمال كولومبيا، على الحدود مع فنزويلا، في 13 مارس 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Juan Barreto
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قال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين، إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصا على الأقل حتى الآن، في إقليم أراوكا في معارك بين جماعتين مسلحتين.
قال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر مساء يوم الاثنين، إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصا على الأقل حتى الآن، في إقليم أراوكا في معارك بين جماعتين مسلحتين.
واندلع القتال في مطلع الأسبوع في أراوكا، على الحدود مع فنزويلا، بين مقاتلي جماعة جيش التحرير الوطني ومنشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، رفضوا اتفاقا للسلام تم توقيعه في 2016، وفقا لرويترز.
وذكر الجيش الكولومبي في بيان مساء يوم الأحد، أن الجماعتين تتقاتلان للسيطرة على أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات.
ويعود العنف إلى منتصف الألفينات، عندما نشبت المعارك بين فارك وجيش التحرير الوطني في أراوكا وولاية أبوري المجاورة في فنزويلا.
وعقد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اجتماعا لقادة الجيش والشرطة لتقييم الوضع في أراوكا، واتخاذ إجراءات لمعالجته.
وقال دوكي، "أمرت بنشر كتيبتين في غضون 72 ساعة للمساعدة في مهمة السيطرة على الأرض"، واتهم فنزويلا بإيواء جيش التحرير الوطني والمنشقين عن فارك.
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وسخر وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو من الاتهامات. وقال على تويتر،
إن قوات الجيش الفنزويلي المتمركزة في البلديات الحدودية رفعت مستوى التأهب نتيجة القتال في كولومبيا.
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