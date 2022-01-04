https://arabic.sputniknews.com/20220104/كولومبيا-23-قتيلا-على-الأقل-في-اشتباكات-مسلحة-في-إقليم-أراوكا-1054915674.html

كولومبيا: 23 قتيلا على الأقل في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا

كولومبيا: 23 قتيلا على الأقل في اشتباكات مسلحة في إقليم أراوكا

قال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين، إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصا على الأقل حتى الآن، في إقليم أراوكا في معارك بين جماعتين مسلحتين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T04:36+0000

2022-01-04T04:36+0000

2022-01-04T04:36+0000

أخبار كولومبيا

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قال وزير الدفاع الكولومبي في مؤتمر مساء يوم الاثنين، إن تقارير وردت عن مقتل 23 شخصا على الأقل حتى الآن، في إقليم أراوكا في معارك بين جماعتين مسلحتين.واندلع القتال في مطلع الأسبوع في أراوكا، على الحدود مع فنزويلا، بين مقاتلي جماعة جيش التحرير الوطني ومنشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، رفضوا اتفاقا للسلام تم توقيعه في 2016، وفقا لرويترز.وذكر الجيش الكولومبي في بيان مساء يوم الأحد، أن الجماعتين تتقاتلان للسيطرة على أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات.وعقد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اجتماعا لقادة الجيش والشرطة لتقييم الوضع في أراوكا، واتخاذ إجراءات لمعالجته.وقال دوكي، "أمرت بنشر كتيبتين في غضون 72 ساعة للمساعدة في مهمة السيطرة على الأرض"، واتهم فنزويلا بإيواء جيش التحرير الوطني والمنشقين عن فارك.وسخر وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو من الاتهامات. وقال على تويتر،إن قوات الجيش الفنزويلي المتمركزة في البلديات الحدودية رفعت مستوى التأهب نتيجة القتال في كولومبيا.

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