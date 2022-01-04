https://arabic.sputniknews.com/20220104/لبنى-عبد-العزيز-تخرج-عن-صمتها-بعد-تصريحاتها-المثيرة-بشأن-الفنانات-المحجبات-1054917711.html

لبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد تصريحاتها المثيرة بشأن الفنانات المحجبات

لبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد تصريحاتها المثيرة بشأن الفنانات المحجبات

أصدرت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز بيانا رسميا، أوضحت فيه حقيقة التصريحات المنسوبة إليها والتي تضمنت سخرية لاذعة من ارتداء بعض الفنانات الحجاب. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T07:10+0000

2022-01-04T07:10+0000

2022-01-04T07:10+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وأكدت لبني عبد العزيز، في بيانها، احترامها الكامل للعادات الشرقية والتقاليد الدينية، مشيرة إلى أن التصريحات لم تنقل كلماتها بأمانة، حيث انصب ردها على تأكيد حق كل شخص في ارتداء ما يراه مناسبا.وقالت إنها لم تقصد بحديثها الفنانات اللاتي اعتزلن واخترن الحجاب لأنها لا تربطها علاقة شخصية بأي منهن، وبالتالي لا تستطيع التحدث عن دوافعهن أو التدخل في علاقتهن بالله.وأوضحت لبنى عبد العزيز، أن ما ذكرته على هامش إجابتها كان بناء عن حوار سابق دار بينها وبين إحدى صديقاتها والتي أخبرتها أنها ترتدي الحجاب بدلا من الذهاب إلى الكوافير، لكنها بالطبع لم تقصد تعميم القصة على كافة المحجبات، لذا تتعجب لبنى من تفريغ حديثها من سياقه، ومن تصويرها أمام القراء بأن لها موقف معادٍ للحجاب وهو أمر ينافي الحقيقة.وكانت صحيفة المصري اليوم، أجرت حوارا مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، والتي علقت على الفساتين الجريئة التي ترتديها الفنانات على السجادة الحمراء بالمهرجانات الفنية، واللاتي يتعرضن للانتقادات بسبها، حيث قالت إن الملابس حرية شخصية، ولا يمكنها أن تنقد أحدا.وفي شأن آخر، قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها لم تعتزل الفن، مضيفة أنه يعرض عليها العديد من الأعمال، لكنها ترفض المشاركة فيها بمجرد قراءة السيناريو.

https://arabic.sputniknews.com/20200120/لبنى-عبد-العزيز-تتصدر-غوغل-بسبب-ما-قالته-في-عزاء-ماجدة-فيديو-1044117237.html

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أخبار الفنانين في مصر