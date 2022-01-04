تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/لبنى-عبد-العزيز-تخرج-عن-صمتها-بعد-تصريحاتها-المثيرة-بشأن-الفنانات-المحجبات-1054917711.html
لبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد تصريحاتها المثيرة بشأن الفنانات المحجبات
لبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد تصريحاتها المثيرة بشأن الفنانات المحجبات
أصدرت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز بيانا رسميا، أوضحت فيه حقيقة التصريحات المنسوبة إليها والتي تضمنت سخرية لاذعة من ارتداء بعض الفنانات الحجاب. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T07:10+0000
2022-01-04T07:10+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/71/1044117161_0:20:2051:1173_1920x0_80_0_0_a96c15486256f812b513ec14fe50f5bc.jpg
وأكدت لبني عبد العزيز، في بيانها، احترامها الكامل للعادات الشرقية والتقاليد الدينية، مشيرة إلى أن التصريحات لم تنقل كلماتها بأمانة، حيث انصب ردها على تأكيد حق كل شخص في ارتداء ما يراه مناسبا.وقالت إنها لم تقصد بحديثها الفنانات اللاتي اعتزلن واخترن الحجاب لأنها لا تربطها علاقة شخصية بأي منهن، وبالتالي لا تستطيع التحدث عن دوافعهن أو التدخل في علاقتهن بالله.وأوضحت لبنى عبد العزيز، أن ما ذكرته على هامش إجابتها كان بناء عن حوار سابق دار بينها وبين إحدى صديقاتها والتي أخبرتها أنها ترتدي الحجاب بدلا من الذهاب إلى الكوافير، لكنها بالطبع لم تقصد تعميم القصة على كافة المحجبات، لذا تتعجب لبنى من تفريغ حديثها من سياقه، ومن تصويرها أمام القراء بأن لها موقف معادٍ للحجاب وهو أمر ينافي الحقيقة.وكانت صحيفة المصري اليوم، أجرت حوارا مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، والتي علقت على الفساتين الجريئة التي ترتديها الفنانات على السجادة الحمراء بالمهرجانات الفنية، واللاتي يتعرضن للانتقادات بسبها، حيث قالت إن الملابس حرية شخصية، ولا يمكنها أن تنقد أحدا.وفي شأن آخر، قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها لم تعتزل الفن، مضيفة أنه يعرض عليها العديد من الأعمال، لكنها ترفض المشاركة فيها بمجرد قراءة السيناريو.
https://arabic.sputniknews.com/20200120/لبنى-عبد-العزيز-تتصدر-غوغل-بسبب-ما-قالته-في-عزاء-ماجدة-فيديو-1044117237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/71/1044117161_0:0:1899:1424_1920x0_80_0_0_1a3f2685399bdcd272f4b705f96a31dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر

لبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد تصريحاتها المثيرة بشأن الفنانات المحجبات

07:10 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانان المصريان جميل راتب ولبنى عبد العزيز
الفنانان المصريان جميل راتب ولبنى عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
أصدرت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز بيانا رسميا، أوضحت فيه حقيقة التصريحات المنسوبة إليها والتي تضمنت سخرية لاذعة من ارتداء بعض الفنانات الحجاب.
وأكدت لبني عبد العزيز، في بيانها، احترامها الكامل للعادات الشرقية والتقاليد الدينية، مشيرة إلى أن التصريحات لم تنقل كلماتها بأمانة، حيث انصب ردها على تأكيد حق كل شخص في ارتداء ما يراه مناسبا.
الفنانان المصريان جميل راتب ولبنى عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2020
لبنى عبد العزيز تتصدر "غوغل" بسبب ما قالته في عزاء ماجدة... فيديو
20 يناير 2020, 11:21 GMT
وقالت إنها لم تقصد بحديثها الفنانات اللاتي اعتزلن واخترن الحجاب لأنها لا تربطها علاقة شخصية بأي منهن، وبالتالي لا تستطيع التحدث عن دوافعهن أو التدخل في علاقتهن بالله.
وأوضحت لبنى عبد العزيز، أن ما ذكرته على هامش إجابتها كان بناء عن حوار سابق دار بينها وبين إحدى صديقاتها والتي أخبرتها أنها ترتدي الحجاب بدلا من الذهاب إلى الكوافير، لكنها بالطبع لم تقصد تعميم القصة على كافة المحجبات، لذا تتعجب لبنى من تفريغ حديثها من سياقه، ومن تصويرها أمام القراء بأن لها موقف معادٍ للحجاب وهو أمر ينافي الحقيقة.
وكانت صحيفة المصري اليوم، أجرت حوارا مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، والتي علقت على الفساتين الجريئة التي ترتديها الفنانات على السجادة الحمراء بالمهرجانات الفنية، واللاتي يتعرضن للانتقادات بسبها، حيث قالت إن الملابس حرية شخصية، ولا يمكنها أن تنقد أحدا.
وفي شأن آخر، قالت الفنانة لبنى عبدالعزيز، إنها لم تعتزل الفن، مضيفة أنه يعرض عليها العديد من الأعمال، لكنها ترفض المشاركة فيها بمجرد قراءة السيناريو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:29 GMTملكة جمال الكون تعاني من أعراض فريدة لفايروس كورونا
08:09 GMTطهران تتحدث عن اشتباكات بين القوات الأفغانیة الحدودیة مع القوات الإيرانية والباكستانية والتركمانية
08:06 GMTمجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة مشروع قانون بطاقات التطعيم
07:51 GMTارتفاع كبير لسعر البنزين في لبنان
07:46 GMTفلسطيني يأوي الكلاب الضالة ويصنع الأطراف الصناعية للمصابة منها بالشلل.. فيديو وصور
07:34 GMTإحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق
07:34 GMTالسلطات التركية تطلق حملة أمنية واسعة في البلاد وتعتقل المئات من المشتبهين بالارتباط بغولن
07:27 GMTعلماء روس يبتكرون نموذجا أوليا لتركيب البلازما في خطوة متقدمة بمجال الاندماج النووي
07:10 GMTلبنى عبد العزيز تخرج عن صمتها بعد تصريحاتها المثيرة بشأن الفنانات المحجبات
07:07 GMTطائرة إيرانية تدمر صاروخا في الجو خلال مناورات عسكرية.. فيديو
06:53 GMTالحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية و13 نائبا ينسحبون
06:45 GMTالعاهل الأردني يكشف أكبر تهديد يواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة
06:44 GMTجلالي: زيارة الرئيس الإيراني إلی روسيا نقطة تحول في العلاقات بين البلدین
06:42 GMTالبرازيل تعلن عن حالات إصابة بـ"فلورونا" المكتشف مطلع العام الجديد
06:41 GMT"أبو رغال"... سفير السعودية في لبنان يشعل مواقع التواصل بتغريدة عقب خطاب حسن نصر الله
06:36 GMTماذا سيحدث عند تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي؟
06:29 GMT"حماس" تعلن إصابة خالد مشعل بكورونا
06:27 GMTالحرس الثوري الإيراني يرد على إسرائيل: أي حماقة ضدنا ستسرع زوالكم
06:24 GMTالصين للولايات المتحدة: لا تعولوا على صور الأقمار الصناعية لتقييم قوتنا النووية
06:14 GMTإيران: حجب هاشتاغ قاسم سليماني امتداد للجريمة الإرهابية