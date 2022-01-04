https://arabic.sputniknews.com/20220104/لماذا-أثار-حديث-الدبيبة-عن-العازبات-جدلا-في-ليبيا؟-1054932776.html

لماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟

لماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟

أثار تصريح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات جدلا في المجتمع الليبي، وردود فعل غاضبة بين الناشطين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

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لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟ لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟

كان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة "عنفا لفظيا" ضد الليبيات.ويقول الناشطون إن رئيس الحكومة "شغله موضوع الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية" وكان يتعين عليه ترتيب أولويات حكومته.وفي حديثها لـ"سبوتنيك قالت أستاذ القانون الجنائي د. فايزة باشا "المجتمع الليبي يريد أن يتجاوز ثقافة العنف اللفظي، ومثل هذه المصطلحات تنتقص من المرأة، وتسيء إليها، ولاتليق بالمرأة الليبية" مشيرة إلى أن تصريح الدبيبة "لم يتعمد ولم يقصد إيذاء الآخر وقد استخدم طريقة كلامه المعتادة".واعتبر الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي أن "التصريح تم تحميله أكثر مما ينبغي في ظل التجاذبات السياسية الحالية، وبعد تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن البعض يعتبر أن الدبيبة لا يجب أن يستمر، وبالتالي يتم الاصطياد في الماء العكر، ولا يجوز تحميل الكلمات أكثر من علاتها".وأكد الكاتب الصحفي د. خالد المغربي أن "حديث الدبيبة جاء في إطار الدعاية الانتخابية، واستغلال مكانته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولو على حسابة سمعة وكرامة المرأة الليبية، وهو يعمل على توظيف المال لنيل ما يريد أن يصل إليه"معتبرا أن هناك "تدني في مستوى الآداء الحكومي والواقع السياسي العام في ليبيا".يمكن متابعة المزيد من برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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