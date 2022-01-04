تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/لماذا-أثار-حديث-الدبيبة-عن-العازبات-جدلا-في-ليبيا؟-1054932776.html
لماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟
لماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟
أثار تصريح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات جدلا في المجتمع الليبي، وردود فعل غاضبة بين الناشطين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:10+0000
2022-01-04T14:10+0000
راديو
مساحة حرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054932191_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cbb5fa77236797bd3fd8b31c36234d0d.png
لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟
لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟
كان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة "عنفا لفظيا" ضد الليبيات.ويقول الناشطون إن رئيس الحكومة "شغله موضوع الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية" وكان يتعين عليه ترتيب أولويات حكومته.وفي حديثها لـ"سبوتنيك قالت أستاذ القانون الجنائي د. فايزة باشا "المجتمع الليبي يريد أن يتجاوز ثقافة العنف اللفظي، ومثل هذه المصطلحات تنتقص من المرأة، وتسيء إليها، ولاتليق بالمرأة الليبية" مشيرة إلى أن تصريح الدبيبة "لم يتعمد ولم يقصد إيذاء الآخر وقد استخدم طريقة كلامه المعتادة".واعتبر الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي أن "التصريح تم تحميله أكثر مما ينبغي في ظل التجاذبات السياسية الحالية، وبعد تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن البعض يعتبر أن الدبيبة لا يجب أن يستمر، وبالتالي يتم الاصطياد في الماء العكر، ولا يجوز تحميل الكلمات أكثر من علاتها".وأكد الكاتب الصحفي د. خالد المغربي أن "حديث الدبيبة جاء في إطار الدعاية الانتخابية، واستغلال مكانته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولو على حسابة سمعة وكرامة المرأة الليبية، وهو يعمل على توظيف المال لنيل ما يريد أن يصل إليه"معتبرا أن هناك "تدني في مستوى الآداء الحكومي والواقع السياسي العام في ليبيا".يمكن متابعة المزيد من برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054932191_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_7d27079a9fa394bd6a8f64885b3a4289.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, مساحة حرة, аудио

لماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟

14:10 GMT 04.01.2022
لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟
تابعنا عبر
أثار تصريح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات جدلا في المجتمع الليبي، وردود فعل غاضبة بين الناشطين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
كان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".
وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة "عنفا لفظيا" ضد الليبيات.

واعتبر مناصرو حقوق المرأة أن ما قاله رئيس الحكومة "يندرج تحت صفة لغة السوق، وينطوي على تسليع المرأة" كما أنه "لايتواءم مع مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة"، حيث "لم يكن الزواج يوما مدعاة للتفاخر للمتزوجين ولا إهانة وعدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين"، و"الأمر ليس عملية بيع وشراء ينبغي منح النقود من أجل تحريك السوق".

ويقول الناشطون إن رئيس الحكومة "شغله موضوع الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية" وكان يتعين عليه ترتيب أولويات حكومته.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك قالت أستاذ القانون الجنائي د. فايزة باشا "المجتمع الليبي يريد أن يتجاوز ثقافة العنف اللفظي، ومثل هذه المصطلحات تنتقص من المرأة، وتسيء إليها، ولاتليق بالمرأة الليبية" مشيرة إلى أن تصريح الدبيبة "لم يتعمد ولم يقصد إيذاء الآخر وقد استخدم طريقة كلامه المعتادة".

وأوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة ليلي أميلي أن "ما قاله الدبيبة ينطوي على عنف لفظي، لأن مسألة الزواج مسألة شخصية، والطريقة التي تحدث بها المسؤول فيها نظرة اجتماعية ناقصة عندما تحدث عن السوق وغيره في حديثه عن النساء، وكان يتعين عندما تتحدث الحكومة عن النساء أن تناقش تطوير أوضاع المرأة، ووجودها في سوق العمل، واحترام الحقوق الإنسانية للنساء والمشاركة السياسية، وبالنسبة لمؤسسة الزواج، هي اختيار شريكين وليس من أجل أن تكتمل صورة المرأة في المجتمع، وليست مسألة للتفاخر، ولايوجد عدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين".

واعتبر الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي أن "التصريح تم تحميله أكثر مما ينبغي في ظل التجاذبات السياسية الحالية، وبعد تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن البعض يعتبر أن الدبيبة لا يجب أن يستمر، وبالتالي يتم الاصطياد في الماء العكر، ولا يجوز تحميل الكلمات أكثر من علاتها".
وأكد الكاتب الصحفي د. خالد المغربي أن "حديث الدبيبة جاء في إطار الدعاية الانتخابية، واستغلال مكانته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولو على حسابة سمعة وكرامة المرأة الليبية، وهو يعمل على توظيف المال لنيل ما يريد أن يصل إليه"معتبرا أن هناك "تدني في مستوى الآداء الحكومي والواقع السياسي العام في ليبيا".
يمكن متابعة المزيد من برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:38 GMTدراسة تشير إلى النظام الغذائي الأفضل لخسارة الوزن خلال عام 2022
14:34 GMTأعضاء أوبك+ يتفقون على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في فبراير
14:33 GMTميقاتي ينأى بالحكومة اللبنانية عن "حزب الله" بعد انتقاد السعودية.. وأردوغان يعلن عن زيارة للمملكة
14:25 GMTعقود الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 17% إلى 1100 دولار
14:24 GMTالبرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم
14:19 GMTشركة بيرة أمريكية تحذف تغريدات مسيئة للمستهلكين وتعتذر عنها
14:10 GMTلماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟
14:09 GMTإسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية
13:58 GMTدراسة توضح زمرة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا
13:49 GMTآلاف السودانيين يطالبون قائد الجيش بالتنحي وتسليم السلطة للشعب
13:44 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي؟
13:42 GMT‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق
13:42 GMTصخرة عملاقة غريبة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها... صور وفيديو
13:38 GMTالقضاء الإيراني يصدر أول قرار في قضية مقتل قاسم سليماني ويوجه إنابات قضائية إلى 9 دول بينها أمريكا
13:36 GMTمتظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور
13:30 GMTنائب لبناني ردا على تصريحات ميقاتي: كنا ننتظر أن تنتفض لكرامة وطنك
13:29 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على بلدة استراتيجية في شبوة إثر معارك مع "أنصار الله"
13:24 GMTرئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع
13:19 GMT"تحدث أشياء وسنشهد تزلزلهم"... قائد عسكري إيران يتحدث عن فضل "دماء قاسم سليماني"
13:19 GMTوكالة: الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمواجهة المتظاهرين حول القصر الرئاسي