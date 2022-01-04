لماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟

لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟
لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟
كان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة "عنفا لفظيا" ضد الليبيات.ويقول الناشطون إن رئيس الحكومة "شغله موضوع الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية" وكان يتعين عليه ترتيب أولويات حكومته.وفي حديثها لـ"سبوتنيك قالت أستاذ القانون الجنائي د. فايزة باشا "المجتمع الليبي يريد أن يتجاوز ثقافة العنف اللفظي، ومثل هذه المصطلحات تنتقص من المرأة، وتسيء إليها، ولاتليق بالمرأة الليبية" مشيرة إلى أن تصريح الدبيبة "لم يتعمد ولم يقصد إيذاء الآخر وقد استخدم طريقة كلامه المعتادة".واعتبر الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي أن "التصريح تم تحميله أكثر مما ينبغي في ظل التجاذبات السياسية الحالية، وبعد تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن البعض يعتبر أن الدبيبة لا يجب أن يستمر، وبالتالي يتم الاصطياد في الماء العكر، ولا يجوز تحميل الكلمات أكثر من علاتها".وأكد الكاتب الصحفي د. خالد المغربي أن "حديث الدبيبة جاء في إطار الدعاية الانتخابية، واستغلال مكانته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولو على حسابة سمعة وكرامة المرأة الليبية، وهو يعمل على توظيف المال لنيل ما يريد أن يصل إليه"معتبرا أن هناك "تدني في مستوى الآداء الحكومي والواقع السياسي العام في ليبيا".يمكن متابعة المزيد من برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي
لماذا أثار حديث الدبيبة عن العازبات الجدل في ليبيا ؟
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أثار تصريح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات جدلا في المجتمع الليبي، وردود فعل غاضبة بين الناشطين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
كان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".
وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة "عنفا لفظيا" ضد الليبيات.
واعتبر مناصرو حقوق المرأة أن ما قاله رئيس الحكومة "يندرج تحت صفة لغة السوق، وينطوي على تسليع المرأة" كما أنه "لايتواءم مع مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة"، حيث "لم يكن الزواج يوما مدعاة للتفاخر للمتزوجين ولا إهانة وعدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين"، و"الأمر ليس عملية بيع وشراء ينبغي منح النقود من أجل تحريك السوق".
ويقول الناشطون إن رئيس الحكومة "شغله موضوع الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية" وكان يتعين عليه ترتيب أولويات حكومته.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك قالت أستاذ القانون الجنائي د. فايزة باشا "المجتمع الليبي يريد أن يتجاوز ثقافة العنف اللفظي، ومثل هذه المصطلحات تنتقص من المرأة، وتسيء إليها، ولاتليق بالمرأة الليبية" مشيرة إلى أن تصريح الدبيبة "لم يتعمد ولم يقصد إيذاء الآخر وقد استخدم طريقة كلامه المعتادة".
وأوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة ليلي أميلي أن "ما قاله الدبيبة ينطوي على عنف لفظي، لأن مسألة الزواج مسألة شخصية، والطريقة التي تحدث بها المسؤول فيها نظرة اجتماعية ناقصة عندما تحدث عن السوق وغيره في حديثه عن النساء، وكان يتعين عندما تتحدث الحكومة عن النساء أن تناقش تطوير أوضاع المرأة، ووجودها في سوق العمل، واحترام الحقوق الإنسانية للنساء والمشاركة السياسية، وبالنسبة لمؤسسة الزواج، هي اختيار شريكين وليس من أجل أن تكتمل صورة المرأة في المجتمع، وليست مسألة للتفاخر، ولايوجد عدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين".
واعتبر الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي أن "التصريح تم تحميله أكثر مما ينبغي في ظل التجاذبات السياسية الحالية، وبعد تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن البعض يعتبر أن الدبيبة لا يجب أن يستمر، وبالتالي يتم الاصطياد في الماء العكر، ولا يجوز تحميل الكلمات أكثر من علاتها".
وأكد الكاتب الصحفي د. خالد المغربي أن "حديث الدبيبة جاء في إطار الدعاية الانتخابية، واستغلال مكانته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولو على حسابة سمعة وكرامة المرأة الليبية، وهو يعمل على توظيف المال لنيل ما يريد أن يصل إليه"معتبرا أن هناك "تدني في مستوى الآداء الحكومي والواقع السياسي العام في ليبيا".