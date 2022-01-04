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https://arabic.sputniknews.com/20220104/ليبيا-تهديدات-قوى-الأمر-الواقع-تحدد-مصير-العملية-السياسية-1054927572.html
ليبيا.. تهديدات قوى الأمر الواقع تحدد مصير العملية السياسية
ليبيا.. تهديدات قوى الأمر الواقع تحدد مصير العملية السياسية
تناقش الحلقة إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا تلقيها تهديدات في حال نشرت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:01+0000
2022-01-04T12:01+0000
2022-01-04T12:01+0000
راديو
بانوراما
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ليبيا.. تهديدات قوى الأمر الواقع تحدد مصير العملية السياسية
ليبيا.. تهديدات قوى الأمر الواقع تحدد مصير العملية السياسية
كان من المفترض إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن هذا تعذر بسبب خلافات بين المؤسسات الليبية، حول قانوني الانتخاب ودور القضاء.لكن المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أوضح أن السبب يعود إلى من وصفها ب"القوة القاهرة"، التي تسيطر أمنياً على العاصمة طرابلس.واعتبر أن إجراء الانتخابات يضر بهذه القوى، مضيفاً أنه كان يجب علىالمفوضية نقل مقرها لمدينة أخرى أكثر أمنا.التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1054926281_251:0:1184:700_1920x0_80_0_0_3bc1b70f94713b7851d72f058fa9c40a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا.. تهديدات قوى الأمر الواقع تحدد مصير العملية السياسية
تناقش الحلقة إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا تلقيها تهديدات في حال نشرت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
كان من المفترض إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن هذا تعذر بسبب خلافات بين المؤسسات الليبية، حول قانوني الانتخاب ودور القضاء.
لكن المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، أوضح أن السبب يعود إلى من وصفها ب"القوة القاهرة"، التي تسيطر أمنياً على العاصمة طرابلس.
واعتبر أن إجراء الانتخابات يضر بهذه القوى، مضيفاً أنه كان يجب على
المفوضية نقل مقرها لمدينة أخرى أكثر أمنا.