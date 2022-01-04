https://arabic.sputniknews.com/20220104/ماذا-تعني-دعوة-الكونغرس-بضم-قطر-لقانون-تفويض-الدفاع-الوطني-الأمريكي؟-1054951858.html

ماذا تعني دعوة الكونغرس بضم قطر لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي؟

ماذا تعني دعوة الكونغرس بضم قطر لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي؟

في خطوة أرجعها المراقبون إلى الشراكة القوية ودور الدوحة في ملف أفغانستان، أصدر الكونغرس الأمريكي، بيانا دعا فيه المشرعين إلى إدراج قطر في قانون تفويض الدفاع... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T21:12+0000

2022-01-04T21:12+0000

2022-01-04T21:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار قطر اليوم

قطر

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وقال البيان إن "الولايات المتحدة ودولة قطر تجمعهما شراكة استراتيجية قوية ودائمة وتطلعية تستند إلى تعاون طويل الأمد ومتبادل المنفعة."، وفقا لصحف محلية قطرية.وأكد مراقبون أن الدعوة مهمة وفعالة وتأتي لزيادة تفعيل الشراكة القطرية الأمريكية، وتعزيز التعاون بينهما، لا سيما بعد الدور الكبير الذي قامت به قطر مؤخرًا في ملف أفغانستان وإجلاء الأجانب من هناك.مجالات التعاونوأوضح البيان أن التعاون المشترك بين الدوحة وواشنطن يشمل عدة مجالات على غرار الأمن والدفاع والاقتصاد، وأن التعاون القوي بين البلدين يعزز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وتابع البيان: "الدوحة تلعب دورا مهما من نوعه باستضافة القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد التي تساهم في مكافحة الإرهاب".جهود قطريةاعتبر عبدالله الخاطر، المحلل السياسي القطري، أن دعوة الكونغرس الأمريكي لإدراج دولة قطر في قانون تفويض الدفاع العام للسنة المالية 2022، يأتي نتيجة ما قامت به الدوحة من جهود في اتفاقية السلام في أفغانستان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بذلت قطر جهودًا كبيرة فيما يخص السلام في أفغانستان، وقامت بعمليات واسعة لنقل رعايا دول العالم من هناك إلى بلدانهم، حيث بلغت قطر مستويات عالية من الثقة الأمريكية والدولية فيما يخص الدعم أو المشاركة في محاربة الإرهاب.ويرى الخاطر أن قانون الدفاع الوطني الأمريكي يجعل من حماية قطر في أي ظرف طارئ جزءًا أساسيًا من مفهوم الحماية والوطنية الأمريكية، وذلك مستوى التزام استثنائي من قبل أمريكا اعترافًا بدور قطر في خدمة أمن الولايات المتحدة الأمريكية.شراكة قويةاعتبر الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني، المحلل السياسي القطري وعضو اللجنة الأوروبية للقانون الدولي، أن دعوة الكونغرس الأمريكي لإدراج قطر في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، يأتي في ظل العلاقة الاستراتيجية القوية بين الدولتين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تجمع الدوحة وواشنطن شراكة قوية في شتى المجالات، ويعتبر الحوار الاستراتيجي بين البلدين من أهم مخرجات التعاون الثنائي، وقد عززت الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين الدوحة وواشنطن علاقة الشراكة الوثيقة بينهما، لا سيما وأنها جاءت على وقع متغيرات سياسي في المنطقة أبرزها الملف الأفغاني.وأشار إلى أن قطر قامت بالدور الأبرز في ملف أفغانستان وسهلت الخروج الآمن لدول التحالف في أفغانستان وقدمت مساعدات كبيرة لإيواء الأفغان الراغبين بالمغادرة والالتحاق بأمريكا ودول التحالف وقامت بإيوائهم وعلاجهم وتكلفة إقامتهم وهذا يحاكي الجانب الاقتصادي كما ساعدت في عمليات الإجلاء.وتابع: "أصبحت الدوحة نقطة اتصال بين طالبان وأمريكا والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الشأن الأفغاني، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، كما أصبحت قطر مركزا للعمليات الدبلوماسية، حيث نسقت قطر عملية الإجلاء في أفغانستان مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم إجلاء 120 ألف شخص أجلت قطر أكثر من 60 ألف من بينهم، وكانت مركزا لاهتمام العالم خلال تلك الأزمة".ويرى المحلل القطري أن العلاقات القطرية الأمريكية تشهد شراكة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وتعد قطر شريكًا مهمًا للولايات المتحدة الأمريكية في الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب.والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 768 مليار دولار، بعد أن رفض ‏الديمقراطيون والجمهوريون خططه الأولية للبنتاغون، وأيدوا زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.‏ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، تدابير تشمل تغييرا في طريقة إدارة نظام القضاء العسكري للاعتداء الجنسي والجرائم الأخرى ذات الصلة، مما يلغي بشكل أساسي اختصاص الادعاء العام للقادة العسكريين بشأن تلك القضايا.ويتضمن القانون البالغ قيمته 768.2 مليار دولار عددا من العناصر للدفاع، مثل زيادة رواتب أعضاء الخدمة بنسبة 2.7 بالمئة في عام 2022، فضلا عن أنه يزيد الإنفاق العسكري الإجمالي بنسبة 5 بالمئة، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان له: "إن القانون يوفر مزايا حيوية، ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني لبلدنا".ويمثل مبلغ 768.2 مليار دولار زيادة قدرها 25 مليار دولار مما طلبه بايدن في البداية من الكونغرس، في اقتراح قدمه في وقت سابق، وقوبل برفض أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بسبب مخاوفهم من أنه قد يقوض جهود أمريكا لمواكبة الصين وروسيا عسكريا.ويشمل مشروع القانون 7.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ، وبيان دعم الكونغرس للدفاع عن تايوان، وهي تدابير تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.كما يشمل القانون 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية.

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https://arabic.sputniknews.com/20220104/زيادة-إصابات-كوفيد-في-الكونغرس-الأمريكي-مع-تفشي-المتحور-أوميكرون-1054914857.html

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